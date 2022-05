Kandolhu Maldives

Das halboffene Hauptrestaurant "The Market" verwöhnt mit internationaler Küche (Frühstück = Buffet, abends à la carte), das "Olive" mit Meersicht besticht durch mediterrane Küche, das "Sea Grill" mit Grill- und Seafood-Spezialitäten, das japanische "Banzai" mit einer Auswahl an Sushi, Sashimi und Teppanyaki, das "Ata Roa" mit mexikanischen und peruanischen Köstlichkeiten und die "Vilu Bar" bietet eine hervorragende Auswahl an Cocktails an. Bibliothek, Boutique. WiFi kostenfrei.