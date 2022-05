Yukon River Abenteuer ab Whitehorse

Diese klassische Kanu-Tour auf dem Yukon River von Whitehorse bis Carmacks ist für alle gedacht, die abseits der Touristenwege den Spuren der Geschichte folgen und dabei die Natur hautnah erleben möchten. Sie reisen auf dem grossen Strom vorbei an alten, verlassenen Siedlungen, und werden unterwegs immer wieder an die Geschichte des Goldrausches erinnert. Während Sie am Abend beim Lagerfeuer sitzen und sich entspannen, bieten sich meist hervorragende Gelegenheiten zur Tierbeobachtung.