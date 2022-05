Westkanada Classic 18 Tage ab Vancouver

Die perfekte Mietwagenrundreise um die Highlights Westkanadas zu erkunden. Von den schönsten Nationalparks in den Rocky Mountains bis zur Perle am Pazifik nach British Columbia – Eine unvergessliche Reise mit Übernachtung in ausgewählten Unterkünften. Abenteuer und Natur pur, ohne Ihr Ferienbudget übermässig zu beanspruchen.