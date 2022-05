Tetachuck Wilderness Lodge

Die Lodge besteht aus einem Haupthaus und 6 Cabins. Die gemütlichen Blockhütten stehen in Abständen von jeweils ca. 50 Metern am Ufer des Tetachuck Lake. Jedes Cabin hat seinen eigenen Charme und ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. WLAN oder TV sind jedoch nicht vorhanden. So lässt es sich leichter in Einklang mit sich selber und der Natur bringen.