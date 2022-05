Die familiäre, mit viel Herz und Engagement geführte Guest Ranch unter Schweizer Leitung befindet sich direkt am Ufer des Clearwater Lakes. Der perfekte Platz um dem Alltagsstress zu entfliehen und die atemberaubende Landschaft zu geniessen.

Der Chilcotin ist der wahre Wilde Westen Kanadas. In diesem Gebiet liegt die Terra Nostra Guest Ranch am Highway 20 zwischen Williams Lake und Bella Coola, direkt am Clearwater Lake.