In der Halfmoon Bay an der Sunshine Coast befindet sich das Rockwater Secret Cove Resort, an einer einzigartigen Lage direkt am Meer. Von Vancouver aus gelangt man in gut 2 Stunden, inkl. Fährüberfahrt von Horseshoe Bay nach Gibsons, an die Sunshine Coast, welche unter den Einheimischen ein sehr beliebtes Wochenend- Ausflugsziel ist.