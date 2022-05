Ostkanada Highlights 9 Tage ab Toronto

1 . Tag Toronto – Montréal Individuelle Anreise nach Toronto. Einfindungszeit im Eaton Chelsea Hotel um 07:00 Uhr. Sie verlassen Toronto und geniessen eine angenehme Fahrt Richtung Osten. Sie folgen dem nördlichen Ufer des Ontario-Sees und fahren vorbei an endlos scheinenden Feldern. In der «Thousand Islands»-Region legen Sie einen Stopp ein und unternehmen eine entspannende Bootsfahrt durch die bezaubernde Inselwelt, bevor Sie Ihre Reise nach Montréal weiterführen. 2 Übernachtungen in Montréal. (Hotel Delta Montréal)

2 . Tag Montréal Heute entdecken Sie die zweitgrösste französisch- sprechende Stadt der Welt auf einer Stadtrundfahrt. Die Stadt verbindet die beiden Gründerkulturen Kanadas und kombiniert eine aussergewöhnliche Mischung aus Geschichte und Moderne.

3 . Tag Montréal – Québec City Sie verlassen Montréal und folgen der ersten Handelsroute Kanadas, dem «Chemin du Roy», ins Herzen des frankophonen Kanadas. Nach Ankunft in Québec City können Sie die hübsche Altstadt erkunden. 2 Übernachtungen in Québec City. (Hotel Delta Québec)

4 . Tag Québec City Sie haben den ganzen Tag zur freien Verfügung, um die einzige Stadt Nordamerikas zu erkunden, welche von einer Stadtmauer umgeben ist. Oder nutzen Sie die Möglichkeit für einen Tagesausflug nach Tadoussac, um die Wale im St. Lorenz-Strom zu beobachten sowie die Montmorency Fälle zu besichtigen.

5 . Tag Québec City – Ottawa Am nördlichen Ufer entlang des St. Lorenz- Stroms führt Sie die Fahrt vorbei an Montréal in die Provinz Ontario und nach Ottawa, der Hauptstadt Kanadas. Auf einer Stadtrundfahrt sehen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. 2 Übernachtungen in Ottawa. (Hotel Delta Ottawa)

6 . Tag Ottawa Nach dem indianischen Frühstück auf «Turtle Island», haben Sie den Rest des Tages zur freien Verfügung zum Besuch eines der unzähligen Museen oder einem Spaziergang entlang des Rideau-Kanals, einem UNESCOWeltkulturerbe.

7 . Tag Ottawa – Algonquin – Midland Ihre Fahrt von Ottawa in Richtung Westen bringt Sie vorbei an klaren Seen, rauschenden Flüssen, endlosen Wäldern und verträumten Ortschaften, in den mittleren Norden Ontarios. Der Höhepunkt ist die Fahrt durch den Algonquin Provincial Park. Übernachtung in Midland. (Hotel Quality Inn Conference Centre)

8 . Tag Midland – Niagara Fälle Heute besuchen Sie die Mission «Sainte Marie Among the Hurons», eine Nachbildung der ersten Siedlung Kanadas. Anschliessend führt die Fahrt weiter in südlicher Richtung zu den imposanten Niagara Fällen. Erleben Sie dabei die Fälle hautnah auf einer Bootsfahrt an Bord der berühmten «Hornblower Cruises» und unternehmen Sie einen fakultativen Helikopter- Rundflug über die Fälle. Ebenfalls auf dem Programm steht ein Besuch des Skylon-Towers, von wo aus Sie eine unvergessliche Aussicht über die Fälle geniessen. Übernachtung in Niagara Falls. (Hilton Hotel & Suites Fallsview)