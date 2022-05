Nimmo Bay Resort

Port McNeill

Ein einmaliges Erlebnis mitten in der Wildnis Westkanadas. Aufgrund der geringen Anzahl an Cabins kann man hier die Natur intensiv geniessen. Die Lage ist sehr idyllisch, da das Resort das einzige in dieser Region ist. Ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer trägt zur perfekten Ferienstimmung bei.