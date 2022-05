Lodge-Abenteuer Westkanada ab Calgary

Individuelle Anreise nach Calgary und Mietwagenübernahme. Danach fahren Sie direkt in die Rocky Mountains. 2 Übernachtungen in Banff. (Brewster's Mountain Lodge)

Heute erkunden Sie den Banff Nationalpark und können die weltbekannten Seen Lake Louise und Lake Moraine besuchen oder eine Wanderung im Johnston Canyon unternehmen.

Heute erwartet Sie der «Icefields Parkway», eine der Traumstrassen dieser Welt! Der Höhepunkt auf Ihrer heutigen Strecke ist dabei u.a. das Columbia Icefield. 2 Übernachtungen in Jasper. (Becker's Chalets)

Die Route führt Sie vorbei am Mount Robson Provincial Park. Hier können Sie eine Wanderung auf dem «Berg Lake-Trail» unternehmen, von dem aus Sie tolle Ausblicke auf den höchsten Berg der kanadischen Rocky Mountains haben. Anschliessend fahren Sie weiter nach Clearwater. Hier sind Sie zwei Nächte in der Nähe des Wells Gray Provincial Parks untergebracht. (Blue Grouse Country Inn)

Durch eine malerische Seenregion fahren Sie heute via 100 Mile House nach Lac la Hache. Etwas ausserhalb der Ortschaft verbringen Sie zwei Nächte in der Ten-ee-ah Lodge, welche von einem schweizer Ehepaar geführt wird.

Zeit zum Entspannen! Langweilig wird es Ihnen auf der Lodge bestimmt nicht. Ihr Cabin liegt am Spout Lake, der zum Kanufahren und Kayaken oder Fischen einlädt. Auch eine Ausfahrt mit dem Motorboot ist ein unvergessliches Erlebnis.

Whistler – Sechelt – Egmont (ca. 183 km, Fährpassage ca. 1 h)

Sie verlassen heute die Bergwelt von Whistler und fahren weiter an die idyllische Sunshine Coast. In Horseshoe Bay setzen Sie mit der Fähre über nach Langdale und fahren dann der Küste entlang bis nach Egmont. Hier sind Sie zwei Nächte in der West Coast Wilderness Lodge untergebracht.