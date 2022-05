Little Shemogue Inn

Das 1859 erbaute Farmhaus befindet sich ganz in der Nähe von Port Elgin. Es versteckt sich in einer einsamen Bucht und ist direkt am Meer gelegen. Das Little Shemogue vereint eine Mischung aus Luxus und Einfachheit mit der Natur. Die Bay of Fundy ist ungefähr anderthalb Stunden entfernt. Auch Shediac, wo alljährlich ein grosses Lobster Festival stattfindet, ist sehr gut erreichbar.