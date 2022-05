Kanadische Kontraste ab Toronto

Individuelle Anreise nach Toronto. 2 Übernachtungen in Toronto. (Courtyard by Marriott)

Am Morgen erkunden Sie Toronto auf einer Stadtrundfahrt. Danach fahren Sie durch das viktorianische Niagara-on-the-Lake und das Weinanbaugebiet zu den imposanten Wasserfällen. Am Abend Rückkehr nach Toronto.

Sie lassen die Skyline von Toronto hinter sich und fahren durch ausgedehntes Farmland in die kanadische Hauptstadt Ottawa. Auf einer Stadtrundfahrt sehen Sie die Attraktionen und Sehenswürdigkeiten dieser pulsierenden Stadt. Übernachtung in Ottawa. (Capital Hill Hotel & Suites)

Heute Morgen folgen Sie dem Ottawa River und dem «Chemin de Roy» in die französischsprachige Provinz Québec und erkunden das charmante, historische Québec City, wo Sie zweimal übernachten. (Hotel Clarion Québec)

In den Fussstapfen der frühen Siedler folgen Sie dem St. Lorenz-Strom nach Montréal, der zweitgrössten, französisch-sprachigen Stadt der Welt und zweitgrössten Stadt Kanadas. Übernachtung in Montréal. (Hotel Faubourg Montréal)

Montréal – «Thousand Islands» – Toronto

Die heutige Route führt Sie entlang des St. Lorenz-Stroms und des Ontario-Sees. In Rockport haben Sie die Möglichkeit für eine Bootsfahrt (optional) durch die Inselwelt der Thousand Islands. Danach kehren Sie nach Toronto zurück. Übernachtung in Toronto. (Courtyard by Marriott)