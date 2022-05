Emerald Lake Lodge

Malerisch am Emerald Lake, im Yoho Nationalpark gelegen, ist diese Lodge ein optimaler Zwischenhalt auf dem Weg vom Okanagan Valley in Richtung Banff und Lake Louise. Nach Calgary sind es ca. 2 1/2 Stunden Fahrzeit.

Die Lodge verfügt mit dem «Cilantro on the Lake» über ein Feinschmeckerrestaurant, welches durch eine Bar ergänzt wird. Zudem gibt es einen Fitnessraum, Sauna, Jacuzzi und diverse Outdoor- und Freizeitaktivitäten. Kostenloses WLAN in der Lobby verfügbar.