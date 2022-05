Eisberge, Wikinger und Nationalparks ab Halifax

Übernachtung in Halifax. (Kat. Standard: The Lord Nelson Hotel & Suites / Kat. Premium: Prince George Hotel)

Fahrt entlang der Bay of Fundy. (Kat. Standard: The Parrsboro Mansion Inn / Kat. Premium: Gillespie House Inn)

Parrsboro – Shediac (ca. 110 km)

Durch die Kräfte der Flut wurde in Parrsboro eine der grössten Ansammlungen an Fossilien freigelegt. 2 Übernachtungen in Shediac. (Kat. Standard und Premium: Little Shemogue Country Inn)