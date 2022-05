Clayoquot Wilderness Resort

Das Luxus-Resort liegt auf der äussersten Spitze einer Halbinsel in der Nähe von Tofino, wunderschön eingebettet in die hügelige Fjordlandschaft und ist nur mit dem Privatflugzeug erreichbar. Eine absolute Perle an der Westküste von Vancouver Island. Das Resort ist im Stil eines afrikanischen Safari-Zeltdorfes gebaut und verfügt über jegliche Annehmlichkeiten.