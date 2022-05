Belugawale & Eisbären Im Sommer ab Winnipeg

Individuelle Anreise nach Winnipeg. Gemeinsames Abendessen, bei dem Sie den Tourenführer kennenlernen. Übernachtung im The Grand Winnipeg Airport Hotel.

Seal River Herritage Lodge

Bereiten Sie sich auf ein Natur- und Wildnisspektakel vor. Die nächsten Tage sehen Sie unzählige Gruppen von Belugawalen, Karibus, Vögel, Eisbären und vieles mehr. Nach einem stärkenden Frühstück brechen Sie jeweils zu Erkundungstouren auf in Begleitung von Experten, welche Ihnen auch mit Diavorträgen diese spezielle Natur- und Tierwelt näher bringen. Auf einem Zodiac-Boot können Sie die neugierigen Belugawale beobachten und mit etwas Glück auf Tuchfühlung gehen. Einen Tag verbringen Sie mit einem speziellen Tundrafahrzeug und halten Ausschau nach der Tierwelt in der Hudson Bay. Täglich unternehmen Sie Wanderungen in der Region auf denen Sie die Flora, Vögel, Karibus und auch Eisbären bestaunen. Bringen Sie Kamera und Stativ mit, um die einzigartigen Tiere bildlich festhalten zu können.