Bärenbeobachtung Farewell Lodge ab Vancouver Island

Während dieser mehrtägigen Tour gewinnen Sie einen einmaligen Einblick in die faszinierende Tierwelt von Vancovuer Island.



Die Farewell Harbour Lodge, auf Berry Island gelegen, präsentiert die äusserst vielfältige Tierwelt Westkanadas in ihrer natürlichen Umgebung. Sie verfügt über ein Haupthaus und 8 geräumigen Suiten in form einzelner Cabins sowie einer schwimmenden Lodge (ehemals Bones Bay Lodge) mit weiteren 4 Zimmern. Nebst dem hauseigenen Restaurant steht den Gästen auch eine grosse Terrasse zur Verfügung.