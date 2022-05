Abenteuer Northwest Territories ab Edmonton

Individuelle Anreise nach Edmonton. Nach Ankunft am Flughafen Übernahme des Mietwagens und Fahrt zum Hotel. Übernachtung in Edmonton. (Sutton Place Hotel)

Edmonton – Whitecourt – Peace River (484 km)

Von Edmonton aus fahren Sie in nördlicher Richtung bis nach Peace River. Diese Stadt liegt in einem wunderschönen Tal, in dem die drei Flüsse Peace, Smoky und Heart River zusammenfliessen. Übernachtung in Peace River. (Hotel Sawridge Inn)