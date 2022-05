Japans Städte

Wer sich für eine Städtereise in Japan entscheidet, taucht ein in eine fremde, exotische Welt. Nirgendwo präsentiert sich Japan aufregender als in seinen faszinierenden Metropolen. Tolle Ausgeh- und Shoppingmöglichkeiten, ein begeisterndes kulturelles und gastronomisches Angebot und zahllose Sehenswürdigkeiten machen eine Städtereise in Japan zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die auf der Insel Hokkaido befindliche ehemalige Olympiastadt Sapporo wurde erst im 19. Jahrhundert gegründet. In Sapporo geht es im Vergleich zu vielen anderen japanischen Städten relativ ruhig und gemütlich zu. Die auf der Insel Kyushu gelegene Stadt Fukuoka ist für ihre tollen Strände, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und alten Tempel berühmt. Fällt es Ihnen schwer, sich angesichts der vielen Attraktionen und Highlights, die sich Ihnen auf Japan Reisen bieten, zu entscheiden? Kein Problem! Sprechen Sie unsere Japan Spezialisten an. Sie stellen Ihnen gern eine ganz auf Ihre Wünsche abgestimmte Reise zusammen.