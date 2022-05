Atemberaubende Tokyo Reisen

Mit über zehn Millionen Einwohnern ist Tokyo nicht nur die Hauptstadt Japans, sondern auch die grösste Metropole des asiatischen Landes. Für seine Besucher hält Tokyo zahlreiche unvergleichliche Sehenswürdigkeiten bereit. Dazu zählt beispielsweise der Skytree. Von dem knapp 450 Meter hohen Fernsehturm haben Sie einen atemberaubenden Ausblick über weite Teile der Stadt. Ein besonderer Blickfang ist der Fujiyama. Der mächtige Vulkan ist Japans höchster Berg und liegt knapp 130 Kilometer südwestlich der Hauptstadt. In die Geschichte der 1446 als Edo entstandenen Hauptstadt tauchen Sie beispielsweise beim Besuch des Asakusa-Schreins ein. Gewidmet ist der den drei Erbauern des buddhistischen Tempels in direkter Nachbarschaft. Ob mit Bahn oder Flugzeug: Tokyos Infrastruktur ist hervorragend ausgebaut. Mit der Bahn kommen Sie auch ohne Probleme zu Museen, architektonischen Highlights und Szenevierteln der Megacity. Eine beliebte Fotokulisse ist beispielsweise das Metropolitan Government Building. Der Wolkenkratzer bietet ausserdem von oben einen sehenswerten Blick über Tokyo. Eines der bekanntesten Stadtviertel ist Shibuya. Hier nahm die inzwischen verfilmte Geschichte von Hachiko und seinem Herrchen seinen Anfang. Das Viertel ist bunt und lebensfroh. Des Weiteren ist Tokyo das Zentrum japanischer Museen. Warum eine Reise in der Millionenmetropole darüber hinaus ein atemberaubendes und unvergessliches Erlebnis ist, erfahren Sie im Gespräch mit unseren Tokyo-Spezialisten.