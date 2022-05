Das bedeutendste Kulturzentrum von Japan befindet sich etwa eine Stunde von Osaka entfernt. In Kyoto wurden viele Tempel und Schreine zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Wenn Sie sich für die japanische Kultur begeistern, werden Sie in Kyoto das Paradies vorfinden. Über 3.000 Tempel warten bei Kyoto Reisen nur darauf von Ihnen erkundet zu werden. Wundervolle Parkanlagen und natürlich der Goldene Pavillon runden das Angebot an Sehenswürdigkeiten ab. Viele Jahrhunderte lang war die Millionenmetropole auch Sitz des Kaisers. Aufgrund der sehr guten Erhaltung von Gebäuden und Denkmälern zählt die Stadt zu den Schönsten die es in Japan zu entdecken gibt. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten eine individuelle Reiseroute zusammenstellen. Bei einer Rundreise durch das Land werden sie an Kyoto nicht vorbeikommen. In keiner anderen Stadt werden Sie so eine Vielfalt an kulturellen Highlights erleben wie hier. Der Besuch des Goldenen Pavillon ist ein Muss bei jeder Japan Rundreise. Die Stockwerke sind mit Gold überzogen und sind schon aus der Ferne gut sichtbar. Das Nationalmuseum ist ebenfalls reich an Schätzen und Kultur. Kyoto Reisen finden Sie bei uns in einem sehr vielfältigen Angebot. Von individuellen Rundreisen bis hin zu Flitterwochen; Kyoto erfüllt sämtliche Ferienwünsche. Nicht zu vergessen ist die Herzlichkeit und auch die Gastfreundschaft der Japaner.