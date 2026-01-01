Islands Naturwunder erleben beim Spezialisten
Traumziel mit Vulkanen und Lavafeldern
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Naturwunder von Island
Vulkane, Lavafelder und vieles mehr – Island im Winter hat einiges zu bieten
Einer der schönsten Orte für Island Winterreisen ist die malerische Halbinsel Snæfellsnes, auf der Sie so beeindruckende Sehenswürdigkeiten wie den Wasserfall Gullfooss finden, der vor allem im Winter einen herausragenden Anblick bietet. Das Gebiet des Nationalparks Snæfellsjökull, welcher sich auf der Halbinsel erstreckt, ist bekannt für seine unvergleichlichen Landschaften, die so vielfältig sind, dass viele Isländer diese Gegend als Island Miniatur beschreiben, da dort alle Landschaftstypen Islands auf engstem Raum vertreten sind.
Glänzende Schneefelder und der fast 1'500 Meter hohe Stratovulkan, der das Bild der Halbinsel prägt, sorgen für eine atemberaubende Kulisse, in der Sie sich sehr wohlfühlen werden, wenn Sie im Winter Ihre Ferien auf Island verbringen.
Islands Naturwunder kommen im Winter besonders gut zur Geltung
Insbesondere die Wasserfälle Islands bieten im Winter herrliche Anblicke und sind beliebte Ausflugsziele. Bemerkenswert ist zum Beispiel der Wasserfall Seljalandsfoss im Süden Islands, der es Besuchern ermöglicht, hinter den herabstürzenden Wassermassen entlangzugehen. Ein weiterer Wasserfall, dessen Besuch sich lohnt, wenn Sie auf Island unterwegs sind, ist der schön anzuschauende Godafoss, welcher für seine donnernde Gischt berühmt ist.
Um auf Island in der Winterzeit möglichst viele Sehenswürdigkeiten bestaunen zu können, empfiehlt sich eine Fahrt auf der als Golden Circle bekannten Route, auf der Sie wie auf einer Ringstrasse viele spektakuläre Orte Islands, wie zum Beispiel den Wasserfall Öxarárfoss, finden. Natur pur ohne Einschränkungen – genau dies bietet die schöne Insel Island.
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