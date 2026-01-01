Wertvolle Tipps für Island-Reisen im Winter
Ein gelungener Aufenthalt in Island mit dem Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Um nach Island einzureisen, müssen Sie als Schweizer Staatsbürger nur Ihren Reisepass oder einen Personalausweis vorlegen. Der Reisepass muss mindestens noch 90 Tage nach dem geplanten Abreisetag gültig sein. Die Passkontrolle ist in der Regel vor Ort nicht sehr streng, was jedoch nicht bedeutet, dass Sie keine gültigen Dokumente benötigen.
Die typische lokale Küche umfasst Fischgerichte und Meerestiere. Es gibt auch Rindfleisch, Schweinefleisch und Hühnchen als Ausnahmen auf der Speisekarte. Lammfleisch steht hingegen öfter auf dem Menüplan. Obwohl fast jedes Restaurant auch internationale Küche anbietet, können Sie sich ruhig an die einheimischen Spezialitäten wagen.
Die Reisezeit gilt in Island das ganze Jahr über. Aus diesem Grund lässt sich die beste Reisezeit nicht genau bestimmen. Dies hängt nicht nur von jedem Reisenden selbst ab, sondern auch von Ihrer Absicht, nach Island zu reisen. In den warmen Sommermonaten können Sie Ausritte unternehmen und den Charme der Wälder entdecken, während der kalte Winter seine ganz eigene Faszination ausstrahlt. Bewundern Sie schneebedeckte Lavalandschaften, vereiste Wasserfälle und das einzigartige Nordlicht!
Unter dem Einfluss des Golfstroms bleibt das Klima der gesamten Insel relativ mild. In Reykjavik liegt die durchschnittliche Tiefsttemperatur in den Wintermonaten bei etwa -5 Grad Celsius, während das Hochland deutlich kälter ist und die Temperatur auf -20 Grad Celsius fällt.
Der Winter bleibt also eher mild, doch die Sommermonate sind überraschend kühl. Island ist mit durchschnittlich 14 Grad definitiv nicht für Strandferien geeignet. Durch die kurzfristigen und starken Temperaturschwankungen ist die Vegetation auf der Insel instabil. Die Schönheit der verschiedenen Pflanzen kommt dadurch noch effektiver zur Geltung.
Da einige Feiertage von Jahr zu Jahr variieren, werden sie hier nur in Form des Monats, in dem sie stattfinden, aufgeführt.
- 1. Januar: Nýársdagur (Neujahr)
- April: Skírdagur (Gründonnerstag), Föstudagurinn langi (Karfreitag), Páskadagur (Ostersonntag), Annar í páskum (Ostermontag)
- 1. Mai: Hátíðisdagur Verkamanna (Tag der Arbeit)
- Mai: Uppstigningardagur (Christi Himmelfahrt), Hvítasunnudagur (Pfingstsonntag), Annar í hvítasunnu (Pfingstmontag)
- 17. Juni: Íslenski þjóðhátíðardagurinn (Nationalfeiertag)
- 24. Dezember: Aðfangadagur (Heiligabend)
- 25./ 26. Dezember: Jóladagur, Annar í jólum (Weihnachtsfeiertage)
- 31. Dezember: Gamlárskvöld (Sylvester)
Die offizielle Sprache des Landes ist Isländisch. Selbst wenn Sie die Nationalsprache nicht fliessend sprechen, werden Sie auf Reisen in Island auf keine Schwierigkeiten stossen. Die meisten Isländer sprechen Englisch und einige sogar Deutsch. In jedem Fall werden Sie feststellen, dass die Menschen hilfsbereit sind und bei Bedarf mit Händen und Füssen kommunizieren können.
Um sich im Zielland besser verständigen zu können und den Einheimischen etwas Arbeit bei der Kommunikation abzunehmen, sollten Sie einige Begriffe in der Nationalsprache im Voraus üben. Von dieser Offenheit und Mühe sind Isländer begeistert!
- Hallo! – Halló!
- Tschüss! – Bless!
- Guten Tag! – Góðan daginn!
- Auf Wiedersehen – Vertu blessaður!
- Entschuldigung, ... – Fyrirgefðu, ...
- Bitte! – Gjörðu svo vel!
- Danke – Takk
- Ja – Já
- Nein – Nej
- Ich heisse... – Ég heiti ...
- Prost! – Skál!
- Ich hätte gerne ... – Gæti ég fengið ...
- Was kostet ...? – Hvað kostar ...?
- Hilfe! – Hjálp!
- Toilette – Salemi
- Zahlen bitte! – Borga, takk!
- Ich spreche kein Isländisch. – Ég tala ekki íslensku
Die Isländische Krone, kurz ISK, ist die offizielle Landeswährung Islands. Um immer den aktuellen Wechselkurs zu kennen und die Preise bei Bedarf schnell umrechnen zu können, ist es sinnvoll, auf einen Währungsrechner zurückzugreifen. Dieser ist als Anwendung auf Ihrem Telefon oder im Internet verfügbar.
Kreditkarten von allen grossen Banken werden überall im Land akzeptiert. Geldautomaten finden Sie auch an vielen Orten und in einigen grösseren Hotels. Für einen reibungslosen Start sollten Sie jedoch im Vorfeld etwas Geld in lokale Währung umtauschen.
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