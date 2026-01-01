Die Reisezeit gilt in Island das ganze Jahr über. Aus diesem Grund lässt sich die beste Reisezeit nicht genau bestimmen. Dies hängt nicht nur von jedem Reisenden selbst ab, sondern auch von Ihrer Absicht, nach Island zu reisen. In den warmen Sommermonaten können Sie Ausritte unternehmen und den Charme der Wälder entdecken, während der kalte Winter seine ganz eigene Faszination ausstrahlt. Bewundern Sie schneebedeckte Lavalandschaften, vereiste Wasserfälle und das einzigartige Nordlicht!

Unter dem Einfluss des Golfstroms bleibt das Klima der gesamten Insel relativ mild. In Reykjavik liegt die durchschnittliche Tiefsttemperatur in den Wintermonaten bei etwa -5 Grad Celsius, während das Hochland deutlich kälter ist und die Temperatur auf -20 Grad Celsius fällt.

Der Winter bleibt also eher mild, doch die Sommermonate sind überraschend kühl. Island ist mit durchschnittlich 14 Grad definitiv nicht für Strandferien geeignet. Durch die kurzfristigen und starken Temperaturschwankungen ist die Vegetation auf der Insel instabil. Die Schönheit der verschiedenen Pflanzen kommt dadurch noch effektiver zur Geltung.