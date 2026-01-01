Island-Reitferien vom Spezialisten
Entdecken Sie die Schönheit der Insel vom Rücken der Pferde aus
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Islands Natur auf dem Pferderücken erleben
Island ist ein Paradies für Pferdeliebhaber
Insbesondere leidenschaftliche Reiter finden auf Island hervorragende Bedingungen, um in einer herrlichen Natur unvergessliche Stunden beim Reiten zu verbringen. Die sehr widerstandsfähigen und robusten Islandpferde, die Sie auf der Insel auf so gut wie jedem Bauernhof finden, werden Sie durch ihren zutraulichen Charakter begeistern. An der Art und Weise, wie liebevoll die Isländer mit ihren Pferden umgehen, zeigt sich die grosse Verbundenheit der Insulaner mit ihren treuen Begleitern, mit denen Sie auf ausgedehnten Island Reittouren viel erleben werden.
Abhängig von dem jeweiligen Untergrund können Sie bei Ausritten auf Island nicht nur in der Gangart Schritt reiten, sondern auch einige Strecken in den schnelleren Gangarten Tölt oder Galopp hinter sich bringen. Wenn Sie Island auf dem Rücken eines Pferdes erkunden, werden Sie auch immer wieder von wilden Pferden ein Stück begleitet.
Mit Pferden durch eine atemberaubende Natur streifen
Die wunderschöne Insel Island mit Pferden zu entdecken, bedeutet in verschiedensten Landschaften zu reiten. Egal, ob Sie am Strand entlang galoppieren oder entspannt durch die Dünenlandschaften im Hinterland traben, Sie können sich sicher sein, immer eine spektakuläre Natur um sich herum zu haben. Weite Wiesen, Lavafelder und hügelige Areale sind nur einige der Plätze, die Sie bei Island Reisen auf dem Rücken von Pferden erkunden können und die sehr eindrucksvoll verdeutlichen, wie vielfältig Islands Natur ist.
Um Island in Gesellschaft von Pferden zu bereisen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. So können Sie sich zum Beispiel während Ihrer Ferien an einem Ort aufhalten, von dem aus Sie herrliche Tagesausflüge mit einem Pferd unternehmen oder aber eine Tour wählen, auf der Sie jede Nacht in einer anderen Unterkunft verbringen.
Pferde Ferien auf Island sind ein unvergessliches Erlebnis
Vor allem Pferdefreunde und Naturliebhaber werden von den abwechslungsreichen Ausritten, die Ihnen im Rahmen von Island Rundreisen geboten werden, begeistert sein. Entdecken Sie gemeinsam mit Ihren Begleitern eindrucksvolle Orte wie den imposanten Wasserfall Hrafnabjörg oder die ausgedehnten Heideregionen des Hinterlandes. Wenn Sie Island reitend durchqueren, erfreuen Sie sich an einer Natur, die viele aussergewöhnliche Anblicke zu bieten hat. Spannende Ferien in einem traumhaften Umfeld – wenn Sie genau so etwas suchen, sind Reiterferien auf Island eine sehr gute Idee. Entspannend, wunderschön und kurzweilig, so präsentieren sich Reiterreisen nach Island.
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