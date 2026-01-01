Wenn Sie die unvergleichlichen Landschaften Islands auf eine besondere Art und Weise erkunden möchten, können Sie dies bei einem Reiturlaub der Extraklasse tun. Erkunden Sie die Insel gemeinsam mit edlen Pferden, die Sie durch eine sehr ursprüngliche Natur begleiten und von deren Rücken aus Sie die Schönheiten Islands aus einer einzigartigen Perspektive beobachten können. Freuen Sie sich auf eine erfüllte Zeit mit charakterstarken Pferden, mit den Sie zu solch entspannenden Orten wie den allgegenwärtigen heissen Quellen reiten können, um nach einem erfüllten Tag zu entspannen.

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