Island-Familienferien vom Spezialisten
Erschaffen Sie auf der Feuerinsel einmalige Erinnerungen en eine magische Reise
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Erlebnisreiche Ferien für die ganze Familie
Wandern, Reiten oder mit dem Auto durch Island
Die berühmten Nordlichter kann man am wahrscheinlichsten auf einer Island Rundreise in der Zeit Mitte Oktober bis etwa Ende März beobachten. Die Hauptreisezeit ist allerdings bereits aufgrund der Witterung und der Temperaturen in der Zeit von Anfang Juni und Ende August und auch die Angebote im Bereich Tourismus konzentrieren sich auf diese Periode. Island nennt man auch die Feuerinsel. Das liegt zum einen an den zahlreichen heissen Quellen, den Geysiren und dem alles überstrahlenden Licht, das diese Insel ganz im Norden umgibt. Andererseits gibt es auf Island Vulkane und diese sind immer noch sehr aktiv.
Wobei natürlich auf einer geführten Reise keinerlei Gefahr besteht. Eine Reise nach Island bringt uns ausserdem auf Gletscher und an verzauberte Seen, wie den Myvatn-See, der ganz im Norden des Landes im Bereich des Krafla Vulkansystems liegt und den man auf einer Tagesreise erkunden kann. In der direkten Nähe weiter östlich befindet sich ein Thermalbad, das man beispielsweise auf einer Mietwagenreise ebenfalls erkunden kann. Wer einmal in einem isländischen Thermalbad war, wird das auf keinen Fall so schnell wieder vergessen. Die Thermalbäder sind dabei nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch gesundheitlich sehr wohltuend.
Die Insel aus Feuer: Der Name, der irgendwie einfach passend ist
Überhaupt ist eine Island Reise wie gemacht dafür, zauberhafte Erinnerungen zu kreieren. Mit dem Mietauto kann man auch am Meer entlangfahren und dem sich an der schroffen Küste entlangschlängelnden Strassenverlauf folgen. Einige Reisende haben dabei bereits Wale direkt in Küstennähe beobachtet. Wobei es natürlich keine Garantie gibt, dass sich ein Wal zeigt. Denn die Natur – und das begreift man in Island vielleicht mehr als anderswo – ist wild und frei und lässt sich nicht einfach planen.
Planen kann man aber natürlich seinen Islandtrip mit dem Profi und so dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit für einzigartige Moment so hoch wie nur irgend möglich ist.
Eine Island Familienreise kann aber auch das grosse Thema Pferde zum Inhalt haben. Eine Pferdereise bringt die Reisenden dabei den Tieren und gleichzeitig der Natur näher. Fragen Sie uns jetzt und lassen Sie sich von unseren Spezialisten Ihre Reise nach Island planen, die für unvergessliche Momente und wertvolle Erinnerungen sorgen wird.
Familienferien weltweit entdecken
Nach dem Naturabenteuer in Island wartet die Welt: In unserer Übersicht über Familienferien finden Sie viele weitere Destinationen, die sich für Reisen mit Kindern eignen – von nah bis fern. Wenn Ihre Familie Sonne und Meer vermisst, stöbern Sie durch unsere Strandferien mit Kindern. Unsere Spezialisten begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertigen Route und achten darauf, dass Fahrzeiten, Aktivitäten und Unterkünfte kindgerecht geplant sind.
Island eignet sich grundsätzlich für Familien mit Kindern jeden Alters: Die Flugzeit ist kurz, das Klima gemässigt und die medizinische Versorgung sehr gut. Besonders viel vom Naturerlebnis mit Geysiren, heissen Quellen, Gletschern und Thermalbädern haben Kinder ab etwa vier bis sechs Jahren. Mit einer Mietwagenreise bestimmen Sie das Tempo selbst und halten die Etappen kindgerecht kurz.
Der Direktflug von der Schweiz nach Island dauert rund 4 Stunden. Damit ist die Anreise auch für Kinder gut zu bewältigen, die noch nicht gerne lange fliegen. So beginnen die Familienferien entspannt und ohne lange Reisetage.
Island liegt der Schweiz ganzjährig etwas hinterher: Während der Schweizer Sommerzeit beträgt die Zeitverschiebung zwei Stunden, im Winter eine Stunde. Für Kinder ist die Umstellung damit kaum spürbar, und der gewohnte Schlafrhythmus bleibt weitgehend erhalten.
Für Familien ist die Zeit von Anfang Juni bis Ende August ideal: Die Temperaturen sind dann am mildesten, und die Hochlandstrassen sind von Anfang Juli bis Ende August schneefrei mit dem Mietwagen befahrbar – perfekt für die Sommerferien. Wer mit der Familie die berühmten Nordlichter beobachten möchte, reist am besten zwischen Mitte Oktober und Ende März, zum Beispiel in den Herbst- oder Sportferien.
Für Island sind keine besonderen Impfungen vorgeschrieben; die in der Schweiz üblichen Basisimpfungen genügen. Malaria kommt auf Island nicht vor, und die medizinische Versorgung ist ausgezeichnet. Wie vor jeder Reise empfiehlt es sich, den Impfschutz der Kinder vorgängig kurz überprüfen zu lassen.
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