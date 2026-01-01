Familienferien an aussergewöhnlichen Orten kreieren die besten Erinnerungen. Ein Island Urlaub mit der Familie ist dabei ein perfektes Beispiel für eine fast magische Reise. Die Hauptstadt Reykjavik lädt sowohl im Sommer als auch im Winter zum Flanieren ein. Auf dem Land abseits der Stadt kann man in einer Blockhütte oder in einem der beliebten Feriendörfer in einem eigenen Ferienhaus mit der ganzen Familie seine Island Ferien geniessen.

Wer sich auf eine Sommerreise macht, profitiert davon, dass die verträumten Hochlandstrassen schneefrei und dadurch befahrbar sind, was vor allem in der Periode Anfang Juli bis Ende August der Fall ist.

So kann man dann mit dem eigenen Mietwagen in die Berge und auf die Gletscherberge fahren und die Natur auf eigene Faust entdecken. Mit einer geplanten Reise vom Profi hat man natürlich auch das nötige Informationsmaterial und die entsprechenden Karten zur Hand.