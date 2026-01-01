Knecht Reisegruppe Gütesiegel
island Reisen Gütesiegel
islandreisen
Sundklakkbrua bridge, Island

Mietwagen – Winterliche Island Reisen vom Spezialisten

Mystisches Winter-Wunderland

Im Winter mit einem Mietwagen zur grossen Inselumrundung in Island aufzubrechen, ist eine Reise durch ein unvergleichlich schönes Winterwunderland. Auf Island Mietwagenrundreisen im Winter geniessen Sie unbegrenzte Freiheit auf vier Rädern, denn während der kälteren Jahreszeit sind vergleichsweise wenig Touristen in Island auf Achse. Im Winter bleiben in der Hauptstadt Reykjavik die Strassenlaternen meist im Dauerbetrieb.

Die eindrückliche Hallgrímskirkja, Islands grösste Kirche, erstrahlt im sanften Licht der blassen Wintersonne. Ein winterlicher Besuch der legendären Blauen Lagune, einem 5'000 Quadratmeter grossen natürlichen Thermalbad in der Nähe der Hauptstadt, ist verhältnismässig ruhig, denn es fehlen die grossen Menschenmassen, die während der Sommermonate hierhin reisen.

Ein unvergesslicher Höhepunkt ist auch das mystische Nordlicht, welches in den Wintermonaten regelmässig am nördlichen Nachthimmel auftaucht. Diese grün flackernde Lichtshow in sonst beinahe komplett dunklen Winternächten zu sehen, sorgt für Gänsehautmomente. Wir buchen Ihnen ein Mietauto und Unterkünfte und Sie geniessen Island auf einer Mietwagenrundreise in seiner ganzen weissen Winterpracht. Unsere Skandinavien Spezialisten beraten Sie und unterbreiten Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Heisse Quellen in Island

Unvergessliche Ferien an den heissen Quellen und Thermalbädern in Island

Islands Nordlichter

Bestaunen Sie hautnah das Phänomen der Nordlichter im verschneiten Island

Vereiste Naturwunderwelt

Besichtigen Sie die Naturwunder im einzigartigen und wunderschönen Island

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Tipps und Ratschläge unserer Experten für die Reisevorbereitungen

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Island-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren