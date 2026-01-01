Wichtige Island-Reiseinformationen
Tipps und Informationen zu Island Reisen von A bis Z
Alle Informationen im Überblick
Ein gültiger Reisepass ist als Schweizer Staatsbürger ausreichend, um nach Island zu reisen. Der Reisepass muss noch 90 Tage nach der Ausreise gültig sein. Die Passkontrollen sind zumeist nicht sehr streng, jedoch sollten Sie sich darauf keinesfalls verlassen.
Die Isländer essen liebend gerne Meerestiere und Fisch. Natürlich gibt es auch Schweine-, Hähnchen- und Rindgerichte, jedoch sind diese in Island eher selten zu finden. Als Spezialität gelten in Island auch Lammgerichte. In den Restaurants werden selbstverständlich auch internationale Gerichte angeboten, jedoch sollten Sie der isländischen Küche eine Chance geben.
Die beste Reisezeit für Island ist von Juni bis Anfang September, wenn das Wetter vergleichsweise mild ist und nahezu alle Regionen gut zugänglich sind. In diesen Monaten liegen die Tagesdurchschnittstemperaturen bei etwa 10 – 15 °C, und die langen Sommertage mit bis zu 24 Stunden Tageslicht ermöglichen ausgedehnte Erkundungen ohne Zeitdruck. Besonders lohnen sich:
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Südküste und Binzstrasse: Ab Juni sind die Pisten im Hochland (F-Strassen) meist befahrbar, sodass Sie abgelegene Lavafelder, Gletscherseen und Wasserfälle wie den Seljalandsfoss oder Skógafoss ungestört erleben können.
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Wale und Vögel: Zwischen Juli und August bieten zahlreiche Orte wie Húsavík beste Chancen für Whale Watching sowie Vogelbeobachtungen am Myvatn-See.
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Mitternachtssonne: Im Juni erreichen Sie nördlich des Polarkreises die Mitternachtssonne – perfekt für Fototouren und nächtliche Wanderungen ohne Dunkelheit.
Wer hingegen spektakuläre Nordlichter jagen möchte, sollte Oktober bis März ins Auge fassen. Die Nächte sind zwar kurz, aber klare Winterluft macht Polarlicht-Sichtungen oft möglich – etwa rund um Reykjavík oder entlang der Westfjorde.
In den Übergangsmonaten Mai und September kann das Wetter wechselhaft sein, bietet aber den Vorteil geringerer Besucherzahlen und oft günstigere Preise für Unterkünfte und Mietwagen.
Klima auf Island
Island weist ein arktisch-ozeanisches Klima auf, das durch den warmen Golfstrom im Süden milder ist, als man aufgrund der nördlichen Lage erwarten würde. Charakteristisch sind:
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Geringe Jahresschwankungen
– Winter: Temperaturschnitt in Reykjavík selten unter −5 °C. Im Hochland können nachts jedoch Temperaturen bis −20 °C erreicht werden.
– Sommer: Durchschnittlich 10 – 15 °C, im Küstenbereich oft etwas milder durch Meeresbrisen.
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Hohe Wetter-Variabilität
Das Wetter kann sich innerhalb weniger Stunden drastisch ändern. Sonnige Abschnitte weichen schnell Regen oder sogar Schneeschauern, besonders im Norden und im Hochland.
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Niederschläge und Winds
– Süd- und Westküste: mit bis zu 2.000 mm Jahresniederschlag besonders feucht, häufige Regenschauer und kräftige Winde.
– Nordosten: mit etwa 400–600 mm deutlich trockener, da die Feuchtigkeit bereits an den grossen Gletschern abgegeben wird.
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Vulkanismus und Geothermie
Heisse Quellen, Geysire und aktive Vulkanfelder prägen nicht nur die Landschaft, sondern beeinflussen lokal auch das Mikroklima – etwa in der Nähe von Reykjanes oder dem Hochtemperaturfeld von Mývatn.
Egal ob Sie im Sommer die endlosen Tage und grünen Hochlandflächen geniessen oder im Winter das faszinierende Spiel aus Eis und Nordlicht erleben möchten: Island bietet das ganze Jahr über einzigartige Naturerlebnisse.
Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Island.
Natürlich haben auch die Isländer einige Feiertage. Es kann sich lohnen, diese vor der Buchung einer Reise nachzulesen. Öffnungszeiten von Attraktionen und Geschäften können zu den angeführten Feiertagen variieren.
- 1. Januar: Neujahr (Nýársdagur)
- April: Gründonnerstag (Skírdagur)
- April: Karfreitag (Föstudagurinn langi)
- April: Ostersonntag (Páskadagur)
- April: Ostermontag (Annar í páskum)
- 1. Mai: Tag der Arbeit (Hátíðisdagur Verkamanna)
- Mai: Christi Himmelfahrt (Uppstigningardagur)
- Mai: Pfingstsonntag (Hvítasunnudagur)
- Mai: Pfingstmontag (Annar í hvítasunnu)
- 17. Juni: Nationalfeiertag (Íslenski þjóðhátíðardagurinn)
- 24. Dezember: Heiligabend (Aðfangadagur)
- 25. / 26. Dezember: Weihnachtsfeiertage (Jóladagur/ Annar í jólum)
- 31. Dezember: Silvester (Gamlárskvöld)
Isländisch ist die offizielle Landessprache. Schwierigkeiten bezüglich der Verständigung wird es während Ihres Aufenthalts allerdings nur sehr selten geben. Die Isländer sprechen ein gutes Englisch und einige sind sogar der deutschen Sprache mächtig. Sie werden jedoch rasch feststellen, dass die Einheimischen sehr freundlich und auch hilfsbereit sind. Zur Not müssen Sie sich mit den Händen und Füssen verständigen.
Die Einheimischen sind zwar sehr offen, jedoch werden Sie Bemühungen über die Kommunikation in der Landessprache schätzen. Damit Sie einige wichtige Wörter bereits vor Reiseantritt üben können, finden Sie nun nachfolgend ein kleines, aber feines Sprachwörterbuch für Anfänger:
- Hallo! – Halló!
- Guten Tag! - Góðan daginn!
- Auf Wiedersehen - Vertu blessaður!
- Entschuldigung, ... - Fyrirgefðu, ...
- Was kostet...? - Hvað kostar...?
- Ich spreche kein Isländisch. - Ég tala ekki íslensku.
- Zahlen bitte! – Borga, takk!
Die Isländische Krone ist das offizielle Zahlungsmittel. Um den exakten Betrag in Schweizer Franken zu erhalten, empfiehlt sich ein kostenloser Währungsrechner auf dem Smartphone. In Island werden auch alle gängigen Kreditkarten akzeptiert. Geldautomaten finden Sie ebenfalls, sofern einmal Bargeld benötigt wird. Unsere Experten für Rundreisen durch Island empfehlen allerdings, einen gewissen Geldbetrag bereits vor Reiseantritt in die Landeswährung umzuwechseln.
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