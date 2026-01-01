Die beste Reisezeit für Island ist von Juni bis Anfang September, wenn das Wetter vergleichsweise mild ist und nahezu alle Regionen gut zugänglich sind. In diesen Monaten liegen die Tages­durchschnitts­temperaturen bei etwa 10 – 15 °C, und die langen Sommertage mit bis zu 24 Stunden Tageslicht ermöglichen ausgedehnte Erkundungen ohne Zeitdruck. Besonders lohnen sich:

Südküste und Binzstrasse : Ab Juni sind die Pisten im Hochland (F-Strassen) meist befahrbar, sodass Sie abgelegene Lavafelder, Gletscherseen und Wasserfälle wie den Seljalandsfoss oder Skógafoss ungestört erleben können.

Wale und Vögel : Zwischen Juli und August bieten zahlreiche Orte wie Húsavík beste Chancen für Whale Watching sowie Vogelbeobachtungen am Myvatn-See.

Mitternachtssonne: Im Juni erreichen Sie nördlich des Polarkreises die Mitternachtssonne – perfekt für Fototouren und nächtliche Wanderungen ohne Dunkelheit.

Wer hingegen spektakuläre Nordlichter jagen möchte, sollte Oktober bis März ins Auge fassen. Die Nächte sind zwar kurz, aber klare Winterluft macht Polarlicht-Sichtungen oft möglich – etwa rund um Reykjavík oder entlang der Westfjorde.

In den Übergangsmonaten Mai und September kann das Wetter wechselhaft sein, bietet aber den Vorteil geringerer Besucherzahlen und oft günstigere Preise für Unterkünfte und Mietwagen.

Klima auf Island

Island weist ein arktisch-ozeanisches Klima auf, das durch den warmen Golfstrom im Süden milder ist, als man aufgrund der nördlichen Lage erwarten würde. Charakteristisch sind:

Geringe Jahresschwankungen

– Winter: Temperaturschnitt in Reykjavík selten unter −5 °C. Im Hochland können nachts jedoch Temperaturen bis −20 °C erreicht werden.

– Sommer: Durchschnittlich 10 – 15 °C, im Küstenbereich oft etwas milder durch Meeresbrisen. Hohe Wetter­-Variabilität

Das Wetter kann sich innerhalb weniger Stunden drastisch ändern. Sonnige Abschnitte weichen schnell Regen oder sogar Schneeschauern, besonders im Norden und im Hochland. Niederschläge und Winds

– Süd- und Westküste: mit bis zu 2.000 mm Jahres­niederschlag besonders feucht, häufige Regenschauer und kräftige Winde.

– Nordosten: mit etwa 400–600 mm deutlich trockener, da die Feuchtigkeit bereits an den grossen Gletschern abgegeben wird. Vulkanismus und Geothermie

Heisse Quellen, Geysire und aktive Vulkanfelder prägen nicht nur die Landschaft, sondern beeinflussen lokal auch das Mikroklima – etwa in der Nähe von Reykjanes oder dem Hochtemperaturfeld von Mývatn.

Egal ob Sie im Sommer die endlosen Tage und grünen Hochlandflächen geniessen oder im Winter das faszinierende Spiel aus Eis und Nordlicht erleben möchten: Island bietet das ganze Jahr über einzigartige Naturerlebnisse.

Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Island.