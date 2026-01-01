Island mit seinen berühmten heissen Quellen und Thermalbädern bietet gerade im Winter faszinierende Reiseerlebnisse. Das Land aus Feuer und Eis überrascht während der kurzen Tage oft mit einer faszinierend strahlenden Helligkeit. Die dunklen Nächte bieten Gelegenheit, das einmalige Farbenspiel des Nordlichts zu bestaunen. Unsere erfahrenen Island Spezialisten stellen gern Ihr individuelles Reiseprogramm zusammen. Nicht nur die Hauptstadt Reykjavik zeigt im Winter ihren ganzen Zauber. Nur ca. 70 km entfernt liegen der See Ulfljotsvatn und die Úlfljótsvatnskirkja.

Mit ihrem roten Dach bietet das Kirchlein einen reizvollen Kontrast zur winterlichen Landschaft. Auf Rundreisen in Island können Sie die vulkanisch geprägte Landschaft mit ihren heissen Quellen, Hot Pots und allen anderen Naturwundern hautnah erleben.