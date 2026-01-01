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Nordlicht mit Berge, Island

Nordlichter beobachten im Winter – Island Reisen vom Spezialisten

Licht- und Farbspektakel des Nordens

Die kleine isländische Stadt Akureyri ist vor allem aufgrund ihrer markanten evangelischen Kirche bekannt. Nicht nur das Kirchengebäude selbst, sondern vor allem die Fenster sind von besonderem Interesse. Das handwerklich hochwertig gearbeitete Buntglas zeigt Szenen aus der isländischen Glaubensgeschichte, die man so auf der nordischen Insel vielleicht nicht vermuten würde. Island ist auch Schauplatz eines anderen Spektakels, das sich um Licht und Farben dreht. Gemeint sind natürlich die Polarlichter, die auch Nordlichter genannt werden und den wissenschaftlichen Terminus Aurora Borealis tragen.

Island Reisen wären dabei nicht vollständig, wenn man nicht zumindest versuchen würde, dieses Naturspektakel zu bewundern. Man sollte allerdings auch etwas Glück haben, denn die Polarlichter sind selbstverständlich nicht immer zu sehen. Die beste Zeit – und das wird jeder Reisespezialist bestätigen – ist laut den Einheimischen der Winter. Deswegen sind auf einer Winterreise nach Island die Chancen gross, das zauberhafte grün-blaue Licht am Nachthimmel zu erblicken.

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Natur geniessen und Nordlichter bestaunen

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Den Himmel erleuchtet zu sehen und dieses zauberhafte Naturschauspiel mit eigenen Augen zu bewundern, ist ein einzigartiges Erlebnis. Die Chancen stehen zwischen September und März mehr als gut. Die Lichter sind dabei bis zu 200 Kilometer weit zu sehen und wer mehrere Nächte durchwacht, wird Aurora Borealis nicht mehr nur vom Hörensagen kennen. Dabei sollte man sich darauf einstellen, eine dicke Winterjacke und die Skimütze unbedingt zur Hand zu haben. Auch ist es praktisch, ein wenig fernab der nächsten Stadt zu sein.

Ferienhäuser auf dem Land oder in kleinen Städten eignen sich perfekt, um das Naturschauspiel zu erleben. Island Reisen sind nicht nur aufgrund der einmaligen Natur der Insel etwas ganz Besonderes. Das Land kann mit heissen Quellen, Vulkanen und beispielsweise dem mythischen See Myvatn oder dem Thingvellir Nationalpark die Lust nach aussergewöhnlicher Natur problemlos zufriedenstellen.

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