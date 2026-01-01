Die kleine isländische Stadt Akureyri ist vor allem aufgrund ihrer markanten evangelischen Kirche bekannt. Nicht nur das Kirchengebäude selbst, sondern vor allem die Fenster sind von besonderem Interesse. Das handwerklich hochwertig gearbeitete Buntglas zeigt Szenen aus der isländischen Glaubensgeschichte, die man so auf der nordischen Insel vielleicht nicht vermuten würde. Island ist auch Schauplatz eines anderen Spektakels, das sich um Licht und Farben dreht. Gemeint sind natürlich die Polarlichter, die auch Nordlichter genannt werden und den wissenschaftlichen Terminus Aurora Borealis tragen.

Island Reisen wären dabei nicht vollständig, wenn man nicht zumindest versuchen würde, dieses Naturspektakel zu bewundern. Man sollte allerdings auch etwas Glück haben, denn die Polarlichter sind selbstverständlich nicht immer zu sehen. Die beste Zeit – und das wird jeder Reisespezialist bestätigen – ist laut den Einheimischen der Winter. Deswegen sind auf einer Winterreise nach Island die Chancen gross, das zauberhafte grün-blaue Licht am Nachthimmel zu erblicken.