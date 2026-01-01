Nordlichter beobachten im Winter – Island Reisen vom Spezialisten
Licht- und Farbspektakel des Nordens
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Natur geniessen und Nordlichter bestaunen
Island Ferien mit der Familie: Ein Schauspiel, das seinesgleichen sucht
Den Himmel erleuchtet zu sehen und dieses zauberhafte Naturschauspiel mit eigenen Augen zu bewundern, ist ein einzigartiges Erlebnis. Die Chancen stehen zwischen September und März mehr als gut. Die Lichter sind dabei bis zu 200 Kilometer weit zu sehen und wer mehrere Nächte durchwacht, wird Aurora Borealis nicht mehr nur vom Hörensagen kennen. Dabei sollte man sich darauf einstellen, eine dicke Winterjacke und die Skimütze unbedingt zur Hand zu haben. Auch ist es praktisch, ein wenig fernab der nächsten Stadt zu sein.
Ferienhäuser auf dem Land oder in kleinen Städten eignen sich perfekt, um das Naturschauspiel zu erleben. Island Reisen sind nicht nur aufgrund der einmaligen Natur der Insel etwas ganz Besonderes. Das Land kann mit heissen Quellen, Vulkanen und beispielsweise dem mythischen See Myvatn oder dem Thingvellir Nationalpark die Lust nach aussergewöhnlicher Natur problemlos zufriedenstellen.
Reise nach Island mit dem Spezialisten: Reiseplanung vom Fachmann
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