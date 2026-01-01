Reisezeit nach Erlebnis

Nordlichter: Von Ende September bis Mitte März, wenn die Nächte dunkel genug sind. Planen Sie mehrere Nächte ein – klarer Himmel ist die Voraussetzung, und der ist in Island nie garantiert.

Mitternachtssonne: Im Juni geht die Sonne kaum unter; Wanderungen und Fahrten sind bis spät möglich.

Wale: Von April bis Oktober, am zuverlässigsten von Húsavík im Norden. Papageitaucher brüten von Mai bis August.

Eishöhlen: Nur von November bis März, wenn die Gletscherhöhlen stabil und geführt zugänglich sind.

Hochland: Mitte Juni bis September, mit Allradfahrzeug.