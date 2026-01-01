Beste Reisezeit für Island
Mitternachtssonne, Nordlichter und das Wetter dazwischen
Klimatabelle Island
Werte für Reykjavík. Entscheidend ist weniger die Temperatur als Wind und Tageslicht.
|Monat
|Tag °C
|Nacht °C
|Tageslicht Std.
|Regentage
|Januar
|2
|-3
|5
|13
|Februar
|3
|-2
|8
|13
|März
|4
|-2
|11
|14
|April
|6
|1
|15
|12
|Mai
|10
|4
|18
|10
|Juni
|12
|7
|21
|10
|Juli
|14
|9
|20
|11
|August
|13
|8
|17
|12
|September
|10
|5
|13
|13
|Oktober
|7
|2
|10
|14
|November
|4
|-1
|6
|13
|Dezember
|2
|-3
|4
|14
Was die Tabelle nicht zeigt
Island hat selten extreme Temperaturen, dafür schnell wechselndes Wetter. Der Golfstrom hält die Winter mild – Reykjavík ist im Januar wärmer als Wien –, aber der Wind erreicht regelmässig Sturmstärke, und im Winter werden Strassen kurzfristig gesperrt. Wetterbericht und Strassenzustand gehören zur täglichen Routine, nicht zur Vorsichtsmassnahme.
Die Hochlandpisten mit Landmannalaugar und Askja öffnen je nach Schneelage zwischen Mitte Juni und Anfang Juli und schliessen im September. Sie erfordern zwingend ein Allradfahrzeug. Die Ringstrasse ist dagegen ganzjährig befahrbar.
Reisezeit nach Erlebnis
Nordlichter: Von Ende September bis Mitte März, wenn die Nächte dunkel genug sind. Planen Sie mehrere Nächte ein – klarer Himmel ist die Voraussetzung, und der ist in Island nie garantiert.
Mitternachtssonne: Im Juni geht die Sonne kaum unter; Wanderungen und Fahrten sind bis spät möglich.
Wale: Von April bis Oktober, am zuverlässigsten von Húsavík im Norden. Papageitaucher brüten von Mai bis August.
Eishöhlen: Nur von November bis März, wenn die Gletscherhöhlen stabil und geführt zugänglich sind.
Hochland: Mitte Juni bis September, mit Allradfahrzeug.
Von Juni bis August für Hochland, Wanderungen und Mitternachtssonne, von September bis März für Nordlichter und Eishöhlen. Mai und September sind mild, deutlich leerer und günstiger.
Milder als viele erwarten: In Reykjavík liegen die Tageswerte im Januar bei 2 Grad, im Juli bei 14 Grad. Der Golfstrom sorgt dafür, dass Reykjavík im Winter wärmer ist als Wien. Entscheidend ist der Wind, nicht das Thermometer.
Von Ende September bis Mitte März, wenn die Nächte dunkel genug sind. Klarer Himmel ist Voraussetzung, deshalb sollten Sie mehrere Nächte einplanen – eine Garantie gibt es nie.
Je nach Schneelage von Mitte Juni oder Anfang Juli bis in den September. Für Landmannalaugar, Askja und die F-Strassen ist ein Allradfahrzeug zwingend vorgeschrieben. Die Ringstrasse ist ganzjährig befahrbar.
Ja, auf der Ringstrasse und im Süden. Rechnen Sie mit kurzfristigen Strassensperrungen bei Sturm, kurzen Tagen von vier bis sechs Stunden Licht und der Notwendigkeit, Wetter- und Strassenberichte täglich zu prüfen.
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