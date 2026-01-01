The Oberoi Vanyavilas Wildlife Resort
Ranthambore
Beschreibung
Einleitung
Romantisches Resort am Rande des Ranthambore Nationalparks mit 25 erstklassigen, klimatisierten Luxuszelten. Ihre Zeltunterkunft hat einen privaten Garten und eine Terrasse, die Innenausstattung genügt höchsten Ansprüchen mit Holzboden, exklusivem Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, TV, DVD-Player, Telefon, Internetzugang, Minibar und Safe. Für das leibliche Wohl stehen Spezialitäten aus Indien, Thailand und Europa auf dem Menü. Von den Parksafaris können Sie sich am Swimmingpool, im Spa oder an der Bar erholen.
Preis auf Anfrage
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