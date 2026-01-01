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The Oberoi Vanyavilas Wildlife Resort

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Ranthambore

Zeltromantik, Komfort und Luxus pur vor den Toren des Nationalparks. Ein perfekter Ort um sich auf spannende Safaris vorzubereiten und danach die gemachten Eindrücke zu geniessen. Sie leben hier fernab in der grossartigen Natur, auf kulinarische Höhe­punkte und hohen Wohn­komfort müssen Sie keinesfalls verzichten.

Beschreibung

Einleitung
Romantisches Resort am Rande des Ranthambore National­­parks mit 25 erstklassigen, klimatisierten Luxus­zelten. Ihre Zeltunterkunft hat einen privaten Garten und eine Terrasse, die Innenausstattung genügt höchsten Ansprüchen mit Holz­boden, exklusivem Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, TV, DVD-Player, Telefon, Inter­­netzugang, Minibar und Safe. Für das leibliche Wohl stehen Spezialitäten aus Indien, Thailand und Europa auf dem Menü. Von den Parksafaris können Sie sich am Swimmingpool, im Spa oder an der Bar erholen.
Preis auf Anfrage

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