Six Senses Bhutan für Geniesser ab Paro

1 . Tag Paro - Thimphu (M, A) Nach einem spektakulären Anflug auf den Flughafen Paro werden Sie von Ihrer Six Senses Reiseleitung in Empfang genommen. Willkommen in Bhutan! Nach einer rund einstündigen Fahrt erreichen Sie Thimphu und Ihre luxuriöse Unterkunft, das Six Senses Thimphu auf 2'755 Metern. Sie können Ihr Zimmer direkt nach Ankunft beziehen. Nach einem stärkenden Mittagessen besichtigen Sie einen der ältesten Tempel Thimphus. Von hier aus unternehmen Sie eine leichte, rund 90-minütige Wanderung zur 52 Meter hohen Buddha Statue Dordenma. Weiter besuchen Sie den verehrten, 1974 errichteten Natio­nal Memorial Chorten bevor Sie in die Lodge zurückkehren. Der Rest des Nachmittags steht Ihnen zur freien Verfügung. Besuchen Sie das Six Senses Spa für eine entspannende Massage oder geniessen Sie Ihre wunderschöne Suite.

2 . Tag Thimphu (F, M, A) Am Vormittag erkunden Sie die Stadt Thimphu. Je nach Interesse besuchen Sie das Simply Bhutan Museum, das Zorig Chusom (Nationales Institut für Kunst und Handwerk) oder das Nationale Textilmuseum, bevor Sie durch die Stadt schlendern und lokale Kunsthandwerksläden besuchen. Mittagessen in der Stadt und anschliessend Rückfahrt in die Lodge. Später können Sie eine gemütliche 45-minütige Rundwanderung um die Lodge unternehmen oder, wenn Sie höher hinaus wollen, zum Kloster Talakha Goemba auf 3'050 Metern wandern, von wo aus Sie einen herrlichen Blick über das Thimphu Tal haben (rund 2 Stunden hin und zurück). Auf dem Rückweg zur Lodge erwartet Sie ein kleines Picknick mit energiespendenden Snacks und Süssigkeiten.

3 . Tag Thimphu - Gangtey (F, M, A) Die fünfstündige Fahrt nach Gangtey führt über den berühmten Dochu La Pass, der bei klarem Wetter eine atemberaubende Aussichten auf das Himalaya Gebirge bietet. Weiter geht es durch die Bambus- und Eichenwälder des Nobding Tals und schliesslich über den Lawa La Pass zum Six Senses Gangtey auf 2’865 Metern im Phobjikha Tal. Mittagessen unterwegs. Später Besuch des Informationszentrums für Schwarzhalskraniche, die in dieser Region überwintern. Vertreten Sie sich anschliessend die Beine beim Biken oder Wandern. Unterwegs können Sie am Khewang Lhakhang Halt machen, um die einzigartigen Buddha Statuen des Tempels und die original bemalten Wände zu bestaunen. Die lokalen jungen Mönche werden sich freuen sich mit Ihnen zu unterhalten.

4 . Tag Gangtey (F, M, A) Heute Morgen brechen Sie zu einer der klassischen Wanderungen des Königreichs auf*. Der Loma Longtey Pfad, der am Pele La Pass beginnt, schlängelt sich durch ein kleines Dorf, in dem die Yak-Hirten im Winter ihr Lager aufschlagen. Der Weg führt Sie hinauf zum Kayche La Pass auf 3’700 Metern Höhe, wo Sie eine herrliche Aussicht auf das Phobjikha Tal und das Dorf Gangtey erwartet. Geniessen Sie unterwegs ein Picknick Mittagessen. Nachmittags besuchen Sie das Dorf Gangtey und erkunden die malerischen Läden dieser Ein-Strassen-Stadt und besichtigen Sie das mit Gold gekrönte Gangtey Goemba aus dem 16. Jahrhundert. Anschliessend Rückkehr zur Lodge.



*Alternativ können Sie auch ein gemütlichen Ausflug zu einem Nonnenkloster machen, wo Sie bei einer Tasse Tee mit den Nonnen in eine andere Welt eintauchen können.



Am frühen Abend fahren Sie zu einem wunderschönen Tempel aus dem 7. Jahrhundert, wo Sie Mönche beim Abendgebet beobachten können. Gleich daneben befindet sich ein «Stall» in dem Sie ein einzigartiges Abendessen erwartet, bei dem Ihr Essen über einem Feuer zubereitet wird und der Raum nur von Kerzenlicht erhellt ist.

5 . Tag Gangtey - Punakha (F, M, A) Rund 2.5-stündige Fahrt hinunter in das üppige, subtropische Punakha Tal mit seinen charmanten Bauernhäusern und terrassierten Reisfeldern. Unterwegs besuchen Sie den Chimi Lhakhang Tempel. Dieser wird oft von Paaren mit Kinderwunsch aufgesucht, weil dieser Wunsch nach einem Gebet an diesem Ort in Erfüllung gehen soll. Weiterfahrt zum Six Senses Punakha und Mittagessen. Nachmittags Wanderung entlang des Flusses und Aufstieg zum Khamsum Yulley Namgyal Chorten, einem Tempel, der von Königinmutter Ashi Tshering Yangdon erbaut wurde, um der Welt Frieden zu bringen.

6 . Tag Punakha (F, M, A) Sie wandern durch die terrassenförmig angelegten Reisfelder des Tals zu einem Kloster, wo Sie mit den jungen Mönchsnovizen ein traditionelles Klosterfrühstück einnehmen. Verbringen Sie anschliessend etwas Zeit mit ihnen und dem Abt, um mehr über ihren Alltag zu erfahren. Das Mittagessen bereiten Sie heute im Rahmen eines Momo Kurses in der Lodge selbst zu. Begleiten Sie Ihre Köche in die Küche und lernen Sie, wie Sie diese diese köstlichen Teigtaschen mit Ihrer Lieblingsfüllung zubereiten. Nachmittags besuchen Sie den Punakha Dzong, einen der beeindruckendsten und schönsten Dzongs des Königreichs. Der majestätische Dzong liegt am Zusammenfluss von Pho Chhu (Vater) und Mo Chhu (Mutter) und ist die Winterresidenz der zentralen Mönchsgemeinschaft Bhutans. Sie werden genügend Zeit haben, um die Höfe, die Wandmalereien und die Gebetsräume dieses architektonischen Wunders zu erkunden, in denen viele der heiligsten Reliquien des Königreichs aufbewahrt werden.

7 . Tag Punakha (F, M, A) Fahrt nach Talo Nobgang, dem Geburtsort der vier Königinmütter. In diesem bezaubernden Dorf besuchen Sie das Nonnenkloster Sangchen Dorji Lhendrup, in dem über 120 Nonnen leben. Nach einem Picknick unter Pinien wandern Sie gemütlich auf Waldwegen in Richtung Tal. Optional können Sie heute Nachmittag eine vier- bis fünfstündige Wanderung zum heiligen Kloster Jiligang unternehmen. Vom Gipfel aus haben Sie einen 360 Grad Panoramablick auf die umliegenden Dörfer und die schneebedeckten Gipfel in der Ferne. Alternativ können Sie eine gemütliche Velotour entlang des Po Chhu Flusses unternehmen und die herrliche Landschaft aus einer anderen Perspektive betrachten.

8 . Tag Punakha - Paro (F, M, A) Heute Morgen verlassen Sie Punakha in Richtung Paro, der letzten Station auf Ihrer Reise. Nach einer vierstündigen Fahrt empfängt Sie der beeindruckende Rinpung Dzong bei Ihrer Ankunft. Das Six Senses Paro liegt auf einer Höhe von 2’870 Metern neben den Überresten einer Festung aus dem 15. Jahrhundert. Die steinernen Ruinen und der atemberaubende Blick auf das darunter liegende Tal bilden eine dramatische Kulisse für Ihren Aufenthalt. Heute Nachmittag fordern Sie Ihre Reiseleitung und Ihren Fahrer zu einer Partie Bogenschiessen, dem Nationalsport Bhutans, heraus. Vergessen Sie nicht, zu singen und zu tanzen, um Ihre Gegner abzulenken!

9 . Tag Paro (F, M, A) Am Vormittag fahren Sie in die Stadt Paro und besichtigen den beeindruckenden Rinpung Dzong, der hoch über dem Fluss Paro Chhu thront. Das Paro National Museum, das sich neben dem Dzong befindet, zeigt eine faszinierende Sammlung bhutanischer Relikte, die einen Einblick in das bhutanische Leben in der Vergangenheit geben. Danach fahren Sie zum Haus einer einheimischen Familie, die seit Generationen Gebetsfahnen in Handarbeit herstellt. Das dreistöckige Lehmhaus liegt inmitten ausgedehnter Reisfelder und bietet einen Einblick in das bhutanische Landleben. Lernen Sie die Geheimnisse ihres Handwerks kennen und stellen Sie Ihre eigenen Gebetsfahnen her, bevor Sie ein herzhaftes Mittagessen mit lokalen Spezialitäten geniessen.



Nehmen Sie sich danach Zeit, um durch die von Geschäften gesäumten Strassen der Stadt Paro zu schlendern, die lokale Kunsthandwerksszene zu erkunden oder den farbenfrohen Frischmarkt zu besuchen. Rückkehr zur Lodge und Zeit zur freien Verfügung.

10 . Tag Paro (F, M, A) Eine Wanderung zu einem der bedeutendsten Klöster Bhutans, Taktsang Goemba, besser bekannt als das Tigernest, ist für Besucher des Königreichs eine symbolträchtige Pilgerreise. Das hoch verehrte Kloster Taktsang, eines der wichtigsten kulturellen Symbole des Königreichs, wurde an einer steilen Felswand oberhalb von Paro erbaut, wo der verehrte Heilige Guru Rimpoche auf dem Rücken einer fliegenden Tigerin ankam und im 8. Jahrhundert den Buddhismus in das Königreich brachte. Die vier- bis fünfstündige, anstrengende Wanderung wird mit einem Picknick-Mittagessen an einem malerischen Ort unterbrochen. Zurück in der Lodge können Sie im sich am Pool entspannen oder sich im Six Senses Spa verwöhnen lassen.

11 . Tag Paro (F) Mit dem morgendlichen Transfer zum Flughafen Paro endet Ihre Reise durch «Druk Yul» - dem einzigartigen Reich des Donner­drachens.