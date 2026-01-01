Im Land des Donnerdrachens ab Paro

1 . Tag Paro - Thimphu (M, A) Am Flughafen von Paro angekommen, werden Sie von Ihrer Reiseleitung abgeholt und in rund 90 Minuten Fahr­zeit in die Hauptstadt des Himalayastaates ge­fahren. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Ve­r­­­fügung. Auf einem Spaziergang durch die übersichtliche Stadt haben Sie Gelegenheit, erste Ein­drücke zu gewinnen und sich an die dünnere Luft zu gewöhnen. Schlendern Sie durch die Gassen und blicken Sie in die zahlreichen kleinen Läden entlang der Hauptstrasse.

2 . Tag Thimphu (F, M, A) Thimphu, Sitz der Monarchie und zahlreicher staatlicher Institutionen, erwartet Sie mit eindrucksvollen kulturellen Höhepunkten. Sie besichtigen den Trashi Chhoe Dzong sowie die Nationalbibliothek (Sa und So geschlossen) mit ihrer umfangreichen Sammlung buddhistischer Literatur. Im Zorig Chusum Institut (Sa und So geschlossen) erhalten Sie Einblicke in die Ausbildung junger Kunst- und Malschüler. Am Nachmittag steht der National Memorial Chorten auf dem Programm, eines der meistverehrten Monumente des Landes. In den Handwerksgeschäften beobachten Sie die kunstvolle Herstellung lokaler Produkte, bevor Sie im Textilmuseum (So geschlossen) die Vielfalt an Mustern, Materialien und Techniken der traditionellen Webkunst bestaunen.

3 . Tag Thimphu - Punakha (F, M, A) Eine etwa dreistündige Fahrt über den auf 3’088 m gelegenen Dochu La Pass führt Sie ins malerische Punakha Tal. Auf der Passhöhe legen Sie einen Halt ein, atmen die klare Bergluft und lassen den magischen Anblick der unzähligen Gebetsfahnen auf sich wirken. Bei guter Sicht eröffnet sich Ihnen ein Panorama auf die majestätische Himalaya-Kette mit mehreren über 7’000 m hohen Gipfeln. Höhepunkt des Tals ist der eindrucksvolle Dzong aus dem 17. Jahrhundert, der sich imposant am Zusammenfluss der beiden unterschiedlich gefärbten Flüsse Mo Chhu und Pho Chhu erhebt. Nach der Besichtigung besuchen Sie den Chimi Lhakhang Tempel, der von Paaren mit Kinderwunsch aufgesucht wird – ein Gebet an diesem Ort soll diesen Wunsch erfüllen. Zum Abschluss spazieren Sie durch das nahegelegene Dorf und erhalten Einblicke in das alltägliche Leben der Menschen.

4 . Tag Punakha - Paro (F, M, A) Der im Jahre 1627 erbaute Simtokha Dzong gilt als ältester Dzong Bhutans und erzählt eindrucksvoll von der langen Geschichte des Landes. Einst als Festung errichtet, dient er heute als Sprach- und Kulturinstitut und bewahrt damit lebendige Tradition. Nach einer abwechslungsreichen Fahrt von rund viereinhalb Stunden erreichen Sie Paro, dessen malerisches Tal zu den schönsten des Landes zählt. Hier erwartet Sie das Nationalmuseum von Bhutan mit seiner beeindruckenden Sammlung. Kostbare Kunstwerke, religiöse Schätze und historische Exponate geben einen faszinierenden Einblick in Kultur und Lebensweise des Königreichs und lassen Geschichte auf anschauliche Weise lebendig werden.

5 . Tag Paro und Tigernest Kloster (F, M, A) Gestärkt vom Frühstück brechen Sie zu einer rund drei- bis vierstündigen Wanderung hinauf zum spektakulär gelegenen Taktshang Goemba, dem berühmten Tigernest Kloster, auf. Das Kloster, 900 Meter über dem Talboden in einer steilen Felswand errichtet, bietet einen atemberaubenden Anblick und ist ein Traum für jeden Fotografen. Nach der Rückkehr fahren Sie zu den Ruinen des Drukgyel Dzong und gewinnen beim Besuch eines traditionellen Bauernhauses Einblicke in das alltägliche Leben der Einheimischen.

6 . Tag Paro (F) Eine schöne und unvergessliche Reise findet heute ihren Abschluss. Sie werden zum Flughafen von Paro gefahren und verabschieden sich vom Land des Donner­dra­chens.