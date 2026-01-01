Bhutan aktiv erleben ab Paro

1 . Tag Paro – Thimphu (M, A) Am Flughafen von Paro werden Sie von Ihrer Reiseleitung empfangen und in etwa 90 Minuten nach Thimphu gebracht. Am Nachmittag steht eine erste Besichtigungstour durch die Hauptstadt des Himalayastaates auf dem Programm, die mit ihrem typisch ethnisch geprägten Baustil beeindruckt. Sie besuchen unter anderem den National Memorial Chorten, eines der meistverehrten Monumente des Landes, sowie den Regierungssitz Tashichho Dzong. Dabei haben Sie auch die Gelegenheit, sich langsam an die neue Höhe zu gewöhnen.

2 . Tag Thimphu (F, M, A) Frühmorgens nehmen Sie am Morgengebet im Kloster teil, um künftiges Unglück abzuwenden. Anschliessend besuchen Sie das National Folk Heritage Museum, die Nationalbibliothek mit ihrer umfangreichen Sammlung alter buddhistischer Literatur sowie das Zorig Chusum Institut (beide samstags und sonntags geschlossen), in dem Schüler in traditioneller Kunst und Malerei ausgebildet werden. Zum Mittagessen probieren Sie das bhutanesische Nationalgericht und erfahren dabei gleich, wie es zubereitet wird. Gestärkt treten Sie danach bei einem kleinen Bogenschützenturnier gegen Einheimische an – Bogenschiessen ist Nationalsport in Bhutan und wird das ganze Jahr über praktiziert. Am Abend bleibt Ihnen freie Zeit, um durch die Gassen Thimphus zu schlendern.

3 . Tag Thimphu – Punakha (F, M, A) Heute reisen Sie über den Dochu La Pass auf 3’088 m ins schöne Punakha Tal. Auf der Passhöhe geniessen Sie die frische Luft und bei klarer Sicht einen umwerfenden Blick in die Gebirgs­welt des Himalaya mit mehreren über 7’000 m hohen Gipfeln. Die Abfahrt vom Pass gestalten Sie sportlich. Auf rund 62 Kilometern radeln Sie etwa zwei Stunden hinunter ins Tal. Unterwegs halten Sie an einem Tempel, an dem Kinderwünsche erfüllt werden sollen, und später haben Sie die Gelegenheit, unter Anleitung Ihr eigenes Thangka Gemälde zu gestalten.

4 . Tag Punakha (F, M, A) Der Höhepunkt des Punakha Tals ist der majestätisch anmutende Dzong aus dem 17. Jahrhundert. Das imposante Bauwerk liegt beim Zusammenfluss der zwei unterschiedlich gefärbten Ströme Mo Chhu und Pho Chhu. Nach der Besichtigung fahren Sie zum Pho Chhu Fluss. Dort erleben Sie ein spannendes zweistündiges River Rafting durch malerische Landschaften. Auf einer Strecke von 16 Kilometern überwinden Sie fünfzehn Stromschnellen und können dabei die alpine Kulisse in vollen Zügen geniessen.

5 . Tag Punakha – Paro (F, M, A) Eine etwa anderthalbstündige Wanderung am frühen Morgen führt Sie zum Khamsum Yulley Namgyal Chorten, einem eindrucksvollen Beispiel für die feine Architektur des Landes. Anschliessend fahren Sie zurück nach Paro, wo Sie die imposante Klosterburg Rinpung Dzong und das Nationalmuseum mit seiner reichen Kunstsammlung besichtigen.

6 . Tag Paro und Tigernest Kloster (F, M, A) Gestärkt vom Frühstück brechen Sie zu einer rund drei- bis vierstündigen Wanderung hinauf zum spektakulär gelegenen Taktshang Goemba, dem berühmten Tigernest Kloster, auf. Das Kloster, 900 Meter über dem Talboden in einer steilen Felswand errichtet, bietet einen atemberaubenden Anblick und ist ein Traum für jeden Fotografen. Nach der Rückkehr fahren Sie zu den Ruinen des Drukgyel Dzong und gewinnen beim Besuch eines traditionellen Bauernhauses Einblicke in das alltägliche Leben der Einheimischen.

7 . Tag Paro (F) Mit dem Transfer zum Flughafen endet diese spannende Reise.