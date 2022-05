Süd-Indien Rundreisen

Kultur und Entspannung

Das perfekte Urlaubserlebnis

Südindien ist reich an faszinierenden Sehenswürdigkeiten, die von der langen und stolzen Geschichte dieser Region künden. Mit zu den beeindruckendsten Highlights gehören die gigantischen Tempelanlagen. Nach so viel eindrucksvoller Kultur steht Ihnen der Sinn vielleicht nach entspannten Badeferien an den malerischen Stränden von Goa. Naturfreunde zieht es dagegen in die artenreichen Nationalpark, wo sie Tiger in freier Wildbahn sehen und in exklusiven Lodges ein luxuriöses Naturerlebnis geniessen können.