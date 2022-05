Mongolei Rundreisen

Reise zu den Nomaden und in die Wüste Gobi

Wer die Mongolei entdecken möchte, wählt aus einem vielfältigen Programm. Zu den absoluten Highlights gehört eine Reise zu den Nomaden oder auch in die Wüste Gobi. Sehr eindrucksvoll zeigt sich die Landschaft bei Bajan Dzag. Die Nomaden werden Sie in ihren bekannten Jurten begrüssen. Sie werden einen sehr intensiven Einblick in den Alltag der Nomaden erhalten, welcher Sie natürlich begeistern wird. Ein weiteres Highlight ist ein Picknick am Ögli nuur-See oder aber auch im Naturreservat Khustain Nuuru.

Das Land ohne Horizont

Bei unseren Mongolei Ferien werden Sie rasch feststellen, dass es sich um ein Land ohne Horizont handelt. In den Naturparks können Sie die letzten Wildpferde bewundern und hautnah erleben. Pferderennen und Ringen haben eine hohe Tradition im Land. Ein Besuch der Hauptstadt Ulaan Baatar sollte bei einer Reise durch dieses faszinierende Land natürlich ebenfalls nicht fehlen. Sie sehen also, dass die Zeit durchaus knapp werden kann. Sehr gerne stehen wir Ihnen bei der Reiseplanung und Reisevorbereitung zur Seite. Die Ferien in der Mongolei werden Ihnen noch sehr lange in positiver Erinnerung bleiben.