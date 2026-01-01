Vulkane und Klöster ab Ulan Bator
Vulkane und Klöster ab Ulan Bator
Preis auf Anfrage
ab/bis Ulan Bator
Highlights:
- Schöne Landschaften mit ihren Vulkane
- Der Khuvsgul-See
- Übernachtungen in Jurten-Camps
- Das Kloster Erdene Zuu
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kloster Amarbayasgalant
Ihre Mongolei-Reise beginnt mit dem Besuch des Klosters Amarbayasgalant, einesm der drei grössten Klöster der Mongolei. Auf einer kurzen Wanderung geniessen Sie die schöne Aussicht. (M, A)
2. Tag Uran-togoo Nationalpark
Sie fahren weiter zum Uran-togoo Nationalpark. Dort unternehmen Sie nach dem Mittagessen eine kleine Wanderung auf den inaktiven Vulkan. (F, M, A)
3. Tag Moron
Via Moron, wo Sie ein lokales Museum besuchen, reisen Sie weiter zum Khuvsgul- See. Sie verbringen zwei Nächte an einem der grössten Seen der Mongolei. (F, M, A)
4. Tag Khuvsgul-See
Der ganze Tag steht im Zeichen des Khuvsgul- Sees. Nach dem Frühstück können Sie die Umgebung auf einem Ausritt geniessen. Am Nachmittag spazieren Sie entlang des idyllischen Sees, und wenn Sie möchten, können Sie das Panorama auch auf einem Boot vom Wasser aus bestaunen. (F, M, A)
5. Tag Jargal Jiguur
Sie durchqueren eine wenig besiedelte Gegend mit sanften Hügeln und Hochebenen. Immer wieder können Sie einsame Reiter oder Nomaden mit ihren Herden beobachten. Geniessen Sie nach Ihrer Ankunft die heissen Quellen Jargal Jiguur. (F, M, A)
6. Tag Vulkan Khorgo
Im Verlauf des Vormittages erreichen Sie den Terkhiin Tsagaan Nuur, den «Grossen Weissen See», an dessen Ufer sich der Vulkan Khorgo erhebt. Der See liegt auf einer Höhe von gut 2'000 Metern. Seine Kulisse bildet das am nördlichen Ufer liegende Tarbagatai- Gebirge. (F, M, A)
7. Tag Karakorum
Ihr heutiges Ziel ist Karakorum, die ehemalige Hauptstadt des mongolischen Reichs. Highlight ist der Besuch des Klosters Erdene Zuu. Der Klosterkomplex wird von einer Mauer mit 108 Stupas umschlossen. Zusätzlich besuchen Sie das kleine, aber sehr interessante, Museum von Karakorum, welches eine ganze Ansammlung von Relikten ausgestellt hat. (F, M, A)
8. Tag Ulan Bator
Mit der Fahrt zurück in die mongolische Hauptstadt endet Ihre Reise durch den Norden der Mongolei. (F, M)
Im Preis inbegriffen
- 7 Übernachtungen in einfachen Jurten-Camps
- Mahlzeiten gemäss Programm
- Transfers, Ausflüge und Besichtigungen gemäss Programm
- Deutsch oder Französisch sprechende Reiseleitung
- Ausführliche Reisedokumente
- An- und Rückreise
- Bootsmiete
- Annullations- und Rückreiseversicherung
- Visakosten
- Trinkgelder
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage