Vulkane und Klöster ab Ulan Bator

1 . Tag Kloster Amarbayasgalant Ihre Mongolei-Reise beginnt mit dem Besuch des Klosters Amarbayasgalant, einesm der drei grössten Klöster der Mongolei. Auf einer kurzen Wanderung geniessen Sie die schöne Aussicht. (M, A)

2 . Tag Uran-togoo Nationalpark Sie fahren weiter zum Uran-togoo Nationalpark. Dort unternehmen Sie nach dem Mittagessen eine kleine Wanderung auf den inaktiven Vulkan. (F, M, A)

3 . Tag Moron Via Moron, wo Sie ein lokales Museum besuchen, reisen Sie weiter zum Khuvsgul- See. Sie verbringen zwei Nächte an einem der grössten Seen der Mongolei. (F, M, A)

4 . Tag Khuvsgul-See Der ganze Tag steht im Zeichen des Khuvsgul- Sees. Nach dem Frühstück können Sie die Umgebung auf einem Ausritt geniessen. Am Nachmittag spazieren Sie entlang des idyllischen Sees, und wenn Sie möchten, können Sie das Panorama auch auf einem Boot vom Wasser aus bestaunen. (F, M, A)

5 . Tag Jargal Jiguur Sie durchqueren eine wenig besiedelte Gegend mit sanften Hügeln und Hochebenen. Immer wieder können Sie einsame Reiter oder Nomaden mit ihren Herden beobachten. Geniessen Sie nach Ihrer Ankunft die heissen Quellen Jargal Jiguur. (F, M, A)

6 . Tag Vulkan Khorgo Im Verlauf des Vormittages erreichen Sie den Terkhiin Tsagaan Nuur, den «Grossen Weissen See», an dessen Ufer sich der Vulkan Khorgo erhebt. Der See liegt auf einer Höhe von gut 2'000 Metern. Seine Kulisse bildet das am nördlichen Ufer liegende Tarbagatai- Gebirge. (F, M, A)

7 . Tag Karakorum Ihr heutiges Ziel ist Karakorum, die ehemalige Hauptstadt des mongolischen Reichs. Highlight ist der Besuch des Klosters Erdene Zuu. Der Klosterkomplex wird von einer Mauer mit 108 Stupas umschlossen. Zusätzlich besuchen Sie das kleine, aber sehr interessante, Museum von Karakorum, welches eine ganze Ansammlung von Relikten ausgestellt hat. (F, M, A)

8 . Tag Ulan Bator Mit der Fahrt zurück in die mongolische Hauptstadt endet Ihre Reise durch den Norden der Mongolei. (F, M)