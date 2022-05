The Ritz-Carlton, Langkawi

Im «Langkawi Kitchen» werden in unge­zwun­gener Atmosphäre lokale, chinesische und indische Spe­zia­li­täten serviert. Im «Beach Grill» werden direkt am Strand westliche Küche und an der Bar fruchtige Cocktails und Erfri­schungen angeboten. Das «Hai Yan» präsentiert chinesische Köstlichkeiten in gediegener Umgebung. «Hori­zon Bar», hier geniessen Sie feine Drinks beim Sonnen­unter­gang.