The Peninsula ver­fügt über einen grossen Swimmingpool in gepflegter Gartenum­gebung. Im gut ausgerüsteten Fitnesscenter zählen Sie auf die Unterstützung von Personal Trainern. Luxu­riöser Spa, der keine Wünsche offen lässt, Sauna und Dampfbad.

Das Hotel ist zentral im Geschäfts­vier­tel Makati gelegen. Die grösseren Ein­kaufs­zentren befinden sich in Gehdistanz. Fahrzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.

Im Restaurant «Old Manila» werden europäische Gerichte zubereitet, im «Escolta» können Sie den Showköchen bei der Zubereitung der Menüs zuschauen. Das «Spices» bietet eine exzellente asiatische Küche. In der «Peninsula Boutique» finden Sie ein reiches Angebot an Snacks und Deli­katessen. Stilvolle Bar Lounge «Salon de Ning» im 30er Jahre Ambiente. Poolbar mit Cock­tails und Snacks. Lassen Sie sich die abend­lichen Streich­kon­zerte in der eleganten Lobby Lounge nicht entgehen.