The Datai Langkawi

Am nordwestlichen Zipfel der Insel, mitten im Dschun­gel und nahe der ruhigen und gezeiten-unabhängigen Datai Bucht gelegen. Das riesige Gelände ergibt viel Raum und Musse für die Gäste, daher sind die Wege teilweise lang und mit Stufen versehen. Ausserhalb des Hotels findet man keine Restaurants in Gehdistanz. Der Golf­platz «The Els Club Teluk Datai» ist nur wenige Fahrminuten entfernt. Fahrzeit zum Flug­hafen ca. 40 Minuten.

Tief im Regenwald versteckt sich «The Gulai House», welches traditionelle malaiische Gerichte serviert. Wer hoch hinaus will ist im «The Pavillion». goldrichtig. Auf rund 30m Höhe bietet das Restaurant thai­ländische Küche an. Im eleganten «The Dining Room» erlebt man Spitzen­gastronomie. «The Beach Club & Bar» und Lobby Lounge.

Nach umfassenden Renovations­arbei­­ten erstrahlt das Resort in neuem Glanz und hat dennoch seine ursprüngliche Identität, dank erneuter Zusam­men­arbeit des gleichen Innenarchitekten, beibehalten. Die 121 hellen Zimmer, Suiten und Villen sind mit viel Holz gestaltet und fügen sich harmonisch in die traumhafte Natur ein. Jede Un­ter­kunft verfügt über eine moderne technische Ausstattung mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internet­zugang, kostenlose Minibar (ohne Alkohol), Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn und edlem Badzimmer.

Canopy Deluxe (40): Die 63 m² grossen Zimmer kombiniert mit Wohnbereich befinden sich im Haupthaus, mit eigenem Balkon und Sicht in die Baumwipfeln des Regenwaldes, nahe zum Hauptpool, Restaurant und zur Lobby gelegen.

Canopy Premium (14): Gleich wie Canopy Deluxe, im obersten Stockwerk gelegen. Herrliche Sicht auf den Pool und den Regenwald.

Rainforest Villa (32): 123 m² gross (inkl. Aussenbereich), auf Stelzen errichtete Villen im Herzen des Regenwaldes. Sie sind durch verschiedene Fusswege mit der restlichen Anlage verbunden.

Rainforest Pool Villa (8): 175 m² Wohnfläche (inkl. Aus­sen­bereich) mit 10m langem Privatpool und Terrasse. Ge­­mü­tliche Lounge im Aussenbereich mit Blick auf den Fluss.

One Bedroom Beach Villa (13): 350 m² grosse Villa, Outdoor-Lounge mit direktem Strandzugang. Schlafzimmer mit Blick auf Terrasse und 10m langen Privatpool, separater Ess-/Wohnbereich und Annehmlichkeiten wie kostenloser Flug­hafen­transfer, täglicher Nachmittagstee und exklusives à la carte Frühstück im «The Beach Club».