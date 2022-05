Taman Negara Nationalpark ab Kuala Lumpur

Diese Reise führt Sie in den ältesten Urwald der Welt und in ein geheimnisvolles Dschun­gelreich mit einer einzigartigen Vielfalt an Flora und Fauna. Zwar sind die Bewohner des Urwalds nicht leicht zu entdecken - doch mit etwas Glück gelingt es Ihnen vielleicht, einen von ihnen zu erspähen... Bootsfahrten, Trekking, Höhlenerkundungen, Schwimmen und Fischen versprechen eine abwechslungsreiche Tour.