Shangri-La's Boracay Resort & Spa

219 elegante, mit einheimischen Materialien und schönem Holzboden eingerichtete und in die üppige Vegetation eingebettete Zimmer, Suiten und Villen. Zur Ausstattung gehört ein Badezimmer mit separater Regen­dusche, Klimaanlage, Fernseher, iPod-Station, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Tee­kocher sowie ein privater Balkon mit Tagesbett. Den Gästen in den Suiten und Villen steht für individuelle Wünsche ein Butler­service zur Verfügung.

Deluxe (84): 63 m² grosse Zimmer in sechsstöckigen Gebäuden mit Blick in den Garten.

Deluxe Seaview (24): Diese Zimmer mit Aussicht über den Garten in Richtung Meer sind ebenfalls 63 m² gross und in den zwei obersten Etagen gelegen.

Premier Seaview (48): 63 m² gross, nur wenige Schritte vom Meer entfernt nahe des Punta Bunga Strandes gelegen.

Seaview Suite (9): 127 m² grosse Suiten mit einem Whirlpool im Freien. In den unteren Etagen des südlichen Hotelflügels, nur wenige Schritte vom Punta Bunga Strand entfernt.

Tree House Villa (11): 216 m² grosse, am Hang gebaute zweistöckige Villen mit grandioser Meersicht. Im unteren Bereich befindet sich das Schlafzimmer mit grossen Fenstern, auf der oberen Etage ist der Wohnbereich und Balkon mit Whirlpool. Die Aussicht auf die Sonnenuntergänge ist unvergesslich.

1-Bedroom Pool Villa (11): 266 m² grosse Villen (inkl. Aussen­bereich) mit viel Privatsphäre, einem Schlaf- und einem Wohnzimmer sowie einer Dusche im Freien. Hier verbringen Sie erholsame Stunden mit privatem Swimmingpool (25 m²), einer Pergola zum draussen essen sowie einem schönen Gar­ten mit Hängematte. Über einen kurzen Weg besteht Zu­gang zum Strand.