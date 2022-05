Pelangi Beach Resort & Spa

Im Südwesten der Insel am schönen Pantai Cenang gelegen. Wei­te­re Res­taurants und Läden sind in unmittelbarer Nähe. Fahr­­­zeit zum Flug­hafen ca. 10 Minuten.

Die 355 Zim­mer be­finden sich in 51 ein- bis zweistöckigen Chalets aus Holz und sind in der grossen Garten­anlage und um den künstlich angelegten See verteilt. Die 47 m² grossen, im traditionellen Stil eingerich­teten Zimmer verfügen über Klimaan­lage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fern­seh­er, Mini­­bar, Kaffee- /Teekocher, Safe, Föhn sowie Bad oder Dusche. Alle Zimmer verfügen über eine Terrasse oder Balkon mit Garten-, Pool- oder Seesicht oder befinden sich nahe am Strand.