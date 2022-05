Nay Palad Hideaway

Tauchen (nicht im Preis inbegriffen) und Schnorcheln direkt vor dem Resort und in benachbarten Tauchgründen, Wasserski, Kajak, Surfen, Segeln, Wake­­boar­ding, Stand-up Paddle Board und Bootsausflüge sind die Wassersport Angebote. Yoga, Meditation, Kochkurse, Cricket, Badminton, Pétanque, Volleyball, Tischtennis, Billard, Kinder­spielplatz, Fit­nesscenter, Velotouren und Wande­rungen mit Vogelbeo­bach­tungen sind weitere Freizeit­­möglichkeiten. Im Spa erhalten Sie traditionelle Hilot-Heil­massagen mit Aro­ma­­therapie, Manikür und Pedikür und am Infinity Pool geniessen Sie die herrliche Meersicht. Ausflüge zum Surfspot Cloud 9, zu interessanten Höhlen und versteckten Buchten, Picknick im Dschungel oder an traumhaften Stränden, Ihre Gastgeber wer­den Ihre Wünsche erfüllen. Und das Beste, alles ist im Preis inbegriffen!

Das Restaurant befindet sich am Strand und bietet einen herrlichen Ausblick aufs Meer. Der ideale Ort um das Frühstück und das Mittagessen zu geniessen. Das allabendliche 3-Gang Menu wird an immer wechselnden Orten serviert. Dies kann ein romantisches Dinner am Strand sein, oder möchten Sie sich dieses in der Baumkrone schmecken lassen? Gemüse und Kräuter werden im resorteigenen Garten angepflanzt. Das saisonale Angebot der lokalen Fischer und Bauern bestimmt darüber, was Ihnen abends serviert wird. Freuen Sie sich auf nachhaltige, kulinarische Köstlichkeiten.