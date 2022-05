Naturwunder Bohol

Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Bohol-Panglao bringt Sie Ihr Fahrer nach Anda. Am Nach­mittag haben Sie Zeit um das Hausriff, welches für sein klares Wasser und den Facetten­reichtum der Weichkorallen bekannt ist, auf eigene Faust beim Schnorcheln zu erkunden.

Anda - Chocolate H. - Panglao (F, M)

In der «Philippine Tarsier Foun­dation» besuchen Sie die weltweit klein­ste Primaten­art. Die Koboldmakis versetzen die Besucher mit ihren un­schuldigen Augen in Begeiste­rung. Im Museum der steinernen Baclayon Kirche erfahren Sie anschliessend mehr über die Ge­schichte Bohols, danach wartet ein geo­­lo­gi­sches Wunder auf Sie. In ihrer ungewöhn­lichen, kegelartigen Formierung sehen die rund 1268 Natur­erscheinungen wie Scho­ko­­la­den­hügel aus. Die Kegel sind mit Gras, das sich in der Trocken­zeit (März bis Mai) braun verfärbt, bewachsen und geben dem Phä­nomen seinen Namen: Choco­late Hills. Nach diesem Natur­spektakel reisen Sie weiter zum Loboc Fluss, wo Ihnen während einer Schifffahrt das Mittagessen serviert wird. Die Reise endet mit dem Transfer in Ihr gebuchtes Strandresort.