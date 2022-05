Inselwelt Visayas ab Negros

Visayas heisst die Inselgruppe im Zentrum der Philippinen. Die Einwohner verstehen sich als «Visayans» mit ihrer eigenen Sprache, ihren Festen und dem fröhlichen, unbeschwerten Lebensstil, welcher mehr an Spanier als an Asiaten erinnert. Hier werden Traditionen gepflegt, Feste gefeiert und das Leben unter der paradiesischen Tropensonne genossen. Man fühlt sich hier weit weg vom geschäftigen Leben der Hauptstadt. Überall erleben Sie die Kultur mit alten spanischen Barockkirchen, welche oft aus Korallenstein gebaut sind, geniessen die üppige Natur und folgen der jahrhundertealten Geschichte. Weitere Höhepunkte dieser schönen Reise sind die bezaubernde Unterwasserwelt bei der Insel Apo sowie die Begegnungen mit den Walhaien vor Cebu. Diese Reise beginnt in der Stadt Iloilo und endet im Süden von Negros in Dumaguete. Beide Städte werden täglich sowohl aus Manila als auch aus Cebu angeflogen.