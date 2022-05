Die unglaublichen Hongkong Märkte

Köstlicher Genuss unter freiem Himmel

Hongkong Städtereisen sind immer auch Reisen in die kulinarischen Genüsse der chinesischen Küche. Man trifft sich auf offener Strasse, auf unzähligen Märkten und an jeder Ecke. Dai Pai Dong oder übersetzt «Open Air Imbiss» sind die typischen Strassenstände, an denen jedes Gericht zum Gaumenerlebnis wird. Für manche Europäer sind die Angebote ungewöhnlich und das Probieren kommt einem Experiment gleich. Hauptsächlich sind es Meeresfrüchte, die hier ganz frisch zubereitet werden und zusammen mit dem traditionellen Tsing Tao Bier zum Genuss werden. Die Preise sind in der Regel sehr niedrig und trotzdem wird besonders viel Wert auf einen hohen Qualitätsstandard gelegt.

Überall in der Stadt finden Sie die Strassenstände mit Street Food, auf Märkten, in Nebenstrassen oder in der Haipong Road in Kowloon und in grosser Anzahl in der Hau Fook Street.