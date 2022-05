Macau, das den Status einer chinesischen Sonderverwaltungszone hat, gilt als das „asiatische Las Vegas“. Besucher finden jedoch nicht nur Spielcasinos, sondern können in kleinen Gassen mit alten Häusern bummeln, die an Europa erinnern und in denen sich barocke Kirchen mit chinesischen Tempeln abwechseln. Residenzen und Kaufmannshäuser mit altem Charme finden sich noch heute am Largo do Senado. Macau ist auch von Luxushotels, spektakulären Abendshows und einer gigantischen Einkaufszone geprägt. Besucher können sich von dem Macau Tower abseilen lassen und aus 233 Metern Höhe einen Blick in die Tiefe riskieren. Fragen Sie unsere Spezialisten für ein Abenteuer in Macau.