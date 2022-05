Höhepunkte Malaysias ab Kuala Lumpur

Malaysia ist ein Land der Kontraste. Die multikulturelle Gesellschaft besteht zur Hauptsache aus Malaien, Chinesen und Indern, und lebt trotz grosser kul­tu­reller und religiöser Unterschiede in Frieden. Vielfalt herrscht in Malaysia in mehr als einer Hinsicht - in der Architektur beispielsweise ebenso wie in der Gastronomie. Berühmt ist das Land auch für seine Natur­schönheiten: ­üppiger tropischer Dschungel und eine unvergleichliche Tier- und Pflanzenwelt sorgen für unver­gessliche Ferienerlebnisse. Diese Reise vermittelt Ihnen einen guten Eindruck von der Einzigartigkeit der malaiischen Halbinsel.