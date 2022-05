El Nido Resorts Pangulasian Island

Auf der Privatinsel Pangulasian. Die Transferzeit vom Flugplatz El Nido auf Palawan beträgt mit dem hoteleigenen Boot ca. 30 Minuten. In El Nido können die Gäste in der resort­eigenen Lounge auf die Abfahrt des Bootes warten. Täglich verkehren Flüge zwischen Mani­la und El Nido. Zudem gibt es eine tägliche Verbindung zwischen Cebu und El Nido plus mehr­mals pro Woche zwischen Caticlan (Boracay) sowie Bohol-Panglao und El Nido. Die Flugdauer aus Manila beträgt rund 1 ¼ Stunden, von Cebu und Bohol-Panglao sind es rund 1 ¾ Stunden und aus Caticlan eine Stunde.

Im Restaurant werden Ihnen Gourmet­menüs und eine Auswahl an edelsten Tropfen serviert. Das Küchen­team legt sehr viel Wert auf Frische und Nachhal­tig­keit und verwendet wo immer möglich biologische Zu­taten aus eigenem Anbau. An der Beach Bar und der Pool Bar werden Sie mit erfrischenden Getränken verwöhnt.

Die 86 m² grossen, luxuriösen Vil­len sind wunderbar in die herrliche Natur eingebettet. Alle Villen sind in einem zeitgemässen philippinischen Stil mit edelsten Materialien und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Sie verfügen über Klimaanlage, Fernseher, iPod-Station, gratis Internetzugang, Minibar, Safe sowie Kaffee-/Teekocher. Vom 15 m² grossen Balkon geniessen Sie eine unvergessliche Sicht auf das türkisfarbene Wasser, die umliegenden Inseln und die Kalksteinformationen von El Nido.

Canopy Villa (8): Diese Villen liegen in zweiter Reihe im hinteren Teil der Anlage, sind 15-18 m vom Boden erhöht und bieten dadurch eine wunderschöne Aussicht. Treppen führen zu Ihrer Villa oder alternativ fährt Sie ein Hotelbuggy direkt vor die Eingangstür. Diese Villenkategorie verfügt als einzige über eine separate Badewanne.

Beach Villa (24): Diese Traumvillen liegen direkt am langgezogenen, weissen Sand­strand und nur wenige Schritte vom Swimmingpool entfernt.

Pool Villa (6): Die Poolvillen bieten eine grosszügige Terrasse mit einem 22 m² grossen Pool, von wo aus Sie einen nur durch Palmen eingeschränkten Meerblick geniessen. Diese Villen befinden sich nicht direkt am Strand und etwas weiter weg vom Haupt­restaurant sowie der Lobby und bieten dadurch mehr Ruhe und Privatsphäre.