Im grossen Innenhof in der Mitte des Hotels gibt es zwei separate Poolbereiche mit Liegen und einen Kinderpool. Der schöne Strandbereich lädt ebenfalls zum Relaxen ein. Ein kleiner Fitnessraum und kleiner Spa mit Massageangebot. Boutique mit vielen lokalen Marken.

Das Coast Boracay befindet sich direkt am White Beach, in der Mitte der Boat Station 2 und 3. Die Fahr- und Bootszeit von Caticlan beträgt insgesamt etwa 40 Minuten. Den Flug­hafen von Kalibo erreichen Sie in rund 2 ½ Stunden.